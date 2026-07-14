Ima 48 godina i figuru za desetku: Ova srpska pjevačica velika je zvijezda u Hrvatskoj!

Pjevačica Vesna Đogani uživa u ljetnim danima, a novim fotografijama u minijaturnom crvenom bikiniju dokazala je da izgleda bolje nego ikad.

Vesna Đogani privukla je pažnju objavom s mora, na kojoj je pozirala u crvenom bikiniju i pokazala besprijekornu figuru. Pjevačica je još jednom dokazala da godine za nju predstavljaju samo broj, a njezina vitka linija i isklesano tijelo izazvali su brojne reakcije pratitelja na društvenim mrežama.

Na fotografijama Vesna pozira na plaži uz more, s raspuštenom plavom kosom i sunčanim naočalama, dok je jednostavan crveni bikini dodatno naglasio njezinu zavidnu figuru. U nekoliko kadrova opušteno šeće uz obalu, dok je na jednoj fotografiji uhvaćena kako namješta gornji dio kupaćeg kostima.

Vesna Đogani - 4 Foto: Instagram

Vesna Đogani - 3 Foto: Instagram

Njezini pratitelji nisu štedjeli komplimente, pa su se ispod objave nizali komentari poput: ''Prelijepa, bravo'', ''Izgled za poželjeti, lijepa žena je lijepa bez obzira što godine idu'', ''Svaka čast svi komplimenti od žene jednoj ženi... u svakom smislu... veliko poštovanje Vesna''.

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Vesna je već godinama poznata po tome da vodi računa o zdravom načinu života, redovito trenira i pazi na prehranu, zbog čega često dobiva pohvale za svoj mladolik izgled. I ranije je svojim fotografijama s ljetovanja izazivala oduševljenje javnosti, a mnogi su isticali da izgleda znatno mlađe od svojih godina.

Vesna Đogani - 2 Foto: Instagram

Vesna Đogani - 1 Foto: Instagram

Vesna Đogani - 11 Foto: Instagram

Vesna Đogani - 1 Foto: Instagram

''Prošle godine zbog silnog stresa imala sam problema s kilogramima i nečim na trbuhu. Ne znam kako bih to nazvala, je li riječ o masnim naslagama ili nečem drugom. S druge strane, cijelo sam vrijeme trenirala i bila fizički aktivna'', rekla je pjevačica te dodala da je treninge uvodila postupno, prenosi Blic.

''Prvo sam krenula s dva treninga tjedno jer prije toga uopće nisam trenirala. Kasnije smo povećali na tri treninga tjedno i treninzi su postupno postajali sve intenzivniji. Želim reći da je tjelesna aktivnost jako važna. Zdrav duh i redovito vježbanje ključni su za dobrobit. Svatko bi trebao slušati sebe, svoje tijelo i njegove potrebe.

Ako mi se u tom trenutku jede nešto kalorično, pojest ću to, a poslije ću možda žaliti. Jedino zbog svog posla ne smijem piti gazirana pića jer moram čuvati glas. Jedem grickalice i sve što mi se jede. Kad primijetim da sam pretjerala, jednostavno ograničim određene namirnice'', rekla je pjevačica.

Vesna Đogani - 10 Foto: Instagram

Vesna Đogani - 13 Foto: Instagram

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Podsjetimo, Vesna već više od dva desetljeća uživa u vezi s Đoletom Đoganijem, s kojim nastupa u sastavu Đogani. Par ima dvoje djece, a iako se nikada nisu vjenčali, više su puta istaknuli kako im formalni brak nije potreban da bi njihova veza bila uspješna.

A svojom formom često izgled privlači i sam Đole koji ima 66 godina.

Vesna i Đole Đogani - 7 Foto: Instagram

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