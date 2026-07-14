Preminula je Hrvatica koju pamtimo po velikom doprinosu hrvatskom povijesnom uspjehu

Preminula je Snježana Vego, hrvatska modna dizajnerica i kostimografkinja.

Hrvatska modna scena ostala je bez jednog od svojih najprepoznatljivijih imena. Modna dizajnerica, kostimografkinja i sveučilišna profesorica Snježana Vego preminula je u 71. godini života.

Posljednji ispraćaj održat će se u četvrtak, 16. srpnja, u krematoriju na zagrebačkom Mirogoju.

Snježana Vego - 2 Foto: Facebook

Snježana Vego završila je Višu tekstilnu školu u Zagrebu, Odsjek odjevnog dizajna, a 1981. godine diplomirala je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, na slikarskom odjelu u klasi profesora Josipa Biffela.

Tijekom bogate karijere izlagala je na više od 50 modnih događanja u Hrvatskoj i inozemstvu, samostalno i u suradnji s drugim autorima. Među njezinim najznačajnijim samostalnim projektima ističu se izložba u Galeriji Meneghello u Münchenu 1988. godine, izložba modne avangarde u Muzejskom prostoru Mimara 1989. godine te samostalna modna revija "Hrvatska korota", održana 1995. u sklopu Hrvatskog tjedna u Münchenu.

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Kao kostimografkinja surađivala je s televizijskim kućama i brojnim kazalištima, a od 1987. godine predavala je na Tekstilno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2002. izabrana je u zvanje izvanredne profesorice.

Široj javnosti Snježana Vego ostat će posebno upamćena po kostimima koje je osmislila za grupu Riva na Eurosongu 1989. godine, kada je Hrvatska, tada u sastavu Jugoslavije, ostvarila povijesnu pobjedu na ovom glazbenom natjecanju.

Riva na Eurosongu - 2 Foto: YouTube Screenshot

Iza Snježane Vege ostali su suprug Žarko, kći Lana te unuci.

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