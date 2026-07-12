Starija kći Rakitićevih izrasla je u pravu ljepoticu, ponosni roditelji nisu skrivali emocije!

Ivan Rakitić i Raquel Mauri emotivnim su porukama na društvenim mrežama svojoj starijoj kćeri Althei čestitali 13. rođendan i otkrili koliko su ponosni na djevojku u koju odrasta.

Ivan Rakitić i Raquel Mauri imaju velik razlog za slavlje. Njihova starija kći Althea proslavila je 13. rođendan, a ponosni roditelji tim su joj povodom uputili dirljive čestitke na društvenim mrežama.

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Raquel je uz niz zajedničkih fotografija s kćeri podijelila emotivnu poruku u kojoj je istaknula koliko je ponosna na djevojku u koju Althea odrasta.

"Sretan rođendan, moja princezo! Danas slavimo tvoj 13. rođendan i ne mogu biti ponosnija na djevojku u koju se pretvaraš. Ti si moj najveći dar, moja radost i ona koja mi je podarila najljepšu titulu – mame."

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Dodala je i kako želi da njezina kći nikada ne izgubi osmijeh, dobrotu i snagu koji je čine posebnom te poručila da će joj uvijek biti najveća podrška.

"Neka ti život podari nezaboravne trenutke i neka budeš jako sretna. Volim te beskrajno, moj prekrasni medo."

Raquel Mauri i Ivan Rakitić Foto: Instagram

Obitelj Rakitić u Nacionalnom parku Krka - 7 Foto: Instagram

Ni bivši hrvatski reprezentativac nije skrivao emocije. Ivan Rakitić svojoj je mezimici uputio poruku punu životnih savjeta i ljubavi.

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"Želim da nikada ne zaboraviš koliko si posebna. Uvijek vjeruj u sebe, slijedi svoje srce, bori se za svoje ciljeve i zapamti da nam i pogreške pomažu rasti. Ne boj se biti svoja, jer upravo je to jedna od tvojih najljepših osobina. Volim te, moja prekrasna plavušo."

Ivan Rakitić i Raquel Mauri u braku su od 2013. godine te imaju dvije kćeri, Altheu i Adaru. Obitelj često dijeli zajedničke trenutke na društvenim mrežama, a ovoga su puta posebno dirnuli pratitelje emotivnim riječima upućenima svojoj slavljenici.

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