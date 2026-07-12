Mate Rimac partijao na Ultri bez djevojke, a mnogi su primijetili još jedan detalj!

Mate Rimac snimljen je na Ultra Europe festivalu u Splitu u društvu prijatelja, a mnogi su primijetili da uz njega nije bila njegova djevojka Barbara Kotarski.
Mate Rimac pojavio se na drugoj večeri Ultra Europe festivala u Splitu u društvu prijatelja, a fotografije s događaja brzo su privukle pozornost na društvenim mrežama.3 vijesti o kojima se priča ''zauvijek u našim srcima'' Objavljene su informacije o posljednjem ispraćaju kćeri poznatog hrvatskog fotografa čestitamo od srca! Naš novinarski par objavio najljepšu moguću vijest: ''Došao je baš na mamin rođendan!'' još traje istraga Influencerica poginula nakon pada s 27. kata nebodera, jedna slučajnost ledi krv u žilama
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Na Instagram Storyju podijelio ih je crnogorski ugostitelj i DJ Milan Đorđević Crni, koji je pozirao s Rimcem i zagrebačkim influencerom Sandijem Pegom.
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Mate Rimac Foto: Instagram
Mnogi su primijetili da na fotografijama nije bilo Rimčeve djevojke Barbare Kotarski, a činjenica da je izbrisala Instagram profil također je privukla pažnju.
Mate Rimac Foto: Marko Lukunic/Pixsell
Poduzetnica i bivša manekenka s osnivačem Rimac Grupe u vezi je od početka godine, kada su prvi put zajedno viđeni u javnosti na gala koncertu u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu.
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Mate Rimac - 5 Foto: Marko Lukunic/Pixsell
Mate Rimac - 3 Foto: Marko Lukunic/Pixsell
Barbara je inače diplomirana ekonomistica, model i humanitarka, koja je već prije poznatije medijske eksponiranosti radila kao model i volontirala u Africi.
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