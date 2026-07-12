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Mate Rimac partijao na Ultri bez djevojke, a mnogi su primijetili još jedan detalj!

Piše I. G., Danas @ 10:38 Celebrity komentari
Mate Rimac Mate Rimac Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Mate Rimac snimljen je na Ultra Europe festivalu u Splitu u društvu prijatelja, a mnogi su primijetili da uz njega nije bila njegova djevojka Barbara Kotarski.

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