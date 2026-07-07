Od bolesnog dječaka do nogometnog besmrtnika: Nevjerojatna životna priča Lionela Messija

Kad se govori o najvećim sportašima svih vremena, ime Lionela Messija neizbježno je na samom vrhu. No iza osam Zlatnih lopti, svjetske slave i nevjerojatnih rekorda krije se životna priča dječaka koji je zbog ozbiljne zdravstvene dijagnoze zamalo ostao bez prilike ostvariti svoj najveći san.

Postoje sportaši koji osvajaju trofeje, a postoje oni koji mijenjaju povijest. Lionel Messi pripada ovoj drugoj skupini. Njegov put od sitnog dječaka iz argentinskog Rosarija, kojemu su liječnici dijagnosticirali ozbiljan poremećaj rasta, do čovjeka koji je osvojio gotovo sve što se u nogometu može osvojiti, jedna je od najinspirativnijih sportskih priča modernog doba.

Lionel Andrés Messi rođen je 24. lipnja 1987. godine u Rosariju, trećem najvećem gradu Argentine. Njegov otac Jorge radio je u čeličani, dok je majka Celia bila zaposlena u tvornici magneta. Obitelj nije živjela raskošno, ali Messi je odrastao okružen ljubavlju i nogometom.

Leo Messi - 3 Foto: JB Autissier / Panoramic / Bestimage / Profimedia

Već kao četverogodišnjak trčao je za loptom u lokalnom klubu Grandoli, gdje ga je trenirao upravo njegov otac. Ubrzo je postalo jasno da je riječ o djetetu kakvo se rađa jednom u nekoliko generacija.

S deset godina liječnici su ustanovili da Lionel boluje od deficita hormona rasta. Bez terapije njegovo bi tijelo prestalo pravilno rasti. Liječenje je bilo iznimno skupo, a obitelj nije mogla podnijeti mjesečne troškove. Argentinski klubovi nisu bili spremni financirati terapiju, zbog čega se činilo da će njegova nogometna priča završiti prije nego što je zapravo počela. Tada se dogodio trenutak koji je promijenio povijest nogometa.

Leo Messi - 1 Foto: STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL / imago sportfotodienst / Profimedia

Godine 2000. tada 13-godišnji Messi otputovao je na probu u Barcelonu.

Legenda kaže kako je sportski direktor Carles Rexach bio toliko impresioniran da je prvi ugovor napisao na papirnatoj salveti jer nije želio riskirati da dječak ode u drugi klub. Barcelona je pristala financirati njegovo liječenje, a cijela obitelj preselila se u Španjolsku. Bio je to početak jedne od najvećih sportskih ljubavnih priča svih vremena.

Messi je prošao slavnu akademiju La Masia, a već sa 17 godina debitirao je za prvu momčad Barcelone. Sljedećih sedamnaest godina pretvorio je klub u jednu od najvećih sila svjetskog nogometa. Osvojio je deset naslova španjolskog prvaka, četiri Lige prvaka, sedam Kupova kralja i postao najbolji strijelac u povijesti Barcelone. Njegov nevjerojatni dribling, pregled igre i osjećaj za gol potpuno su promijenili način na koji se promatra moderna "desetka".

Leo Messi - 9 Foto: Niviere David/ABACAPRESS.COM / Abaca Press / Profimedia

Leo Messi - 8 Foto: R.solana / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Alka Vuica pozirala u naručju svjetski slavnog glazbenika, veže ih dugogodišnje prijateljstvo!

Nogomet posljednjih dvadesetak godina gotovo je nemoguće zamisliti bez usporedbe Lionela Messija i Cristiana Ronalda. Njih dvojica zajedno su osvojili čak trinaest Zlatnih lopti prije nego što su se pojavile nove generacije igrača. Dok je Ronaldo simbolizirao fizičku moć, rad i atletiku, Messi je postao sinonim za prirodni talent, kreativnost i genijalnost s loptom. Rasprava o tome tko je najveći svih vremena traje i danas.

Za razliku od brojnih sportskih zvijezda koje pune naslovnice burnim ljubavnim životom, Messi je ostao vjeran jednoj osobi. Antonelu Roccuzzo upoznao je još kao dječak u Rosariju. Njihova veza ponovno je započela sredinom 2000-ih, a vjenčali su se 2017. godine u Rosariju na ceremoniji koju su svjetski mediji nazvali "vjenčanjem stoljeća". Danas imaju trojicu sinova – Thiaga, Matea i Cira.

Antonela Roccuzzo - 2 Foto: Profimedia

Leo Messi i Antonela Roccuzzo - 1 Foto: Instagram

Za razliku od mnogih slavnih sportaša, Messi privatni život drži podalje od javnosti. Slobodno vrijeme najradije provodi s obitelji, a društvene mreže uglavnom koristi za fotografije djece, supruge i nogometa. Njegov dom u Miamiju, gdje danas igra za Inter Miami, postao je mjesto okupljanja brojnih svjetskih zvijezda, ali i dalje vodi iznenađujuće miran obiteljski život.

Prije nego što je osvojio sve, Messi je godinama slušao kritike da nikada neće biti poput Diega Maradone. Izgubio je finale Svjetskog prvenstva 2014., potom čak tri velika finala zaredom s reprezentacijom Argentine. U jednom je trenutku čak objavio kraj reprezentativne karijere. No vratio se. Prvo je osvojio Copa Américu 2021., zatim Finalissimu protiv Italije, a potom i Svjetsko prvenstvo u Kataru 2022. godine, čime je zauvijek ušao u nogometnu besmrtnost.

Leo Messi - 7 Foto: Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia

Leo Messi - 4 Foto: Joma / Actionplus / Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Naš novinarski par objavio najljepšu moguću vijest: ''Došao je baš na mamin rođendan!''

Nakon odlaska iz Barcelone kratko je igrao za PSG, a 2023. godine preselio je u američki Inter Miami. Njegov dolazak potpuno je promijenio popularnost nogometa u Sjedinjenim Američkim Državama. Prodaja dresova, televizijska gledanost i interes za MLS dosegnuli su rekordne razine, a Inter Miami postao je jedan od najpraćenijih klubova na svijetu.

Iako su mnogi vjerovali da će nakon Katara zaključiti reprezentativnu karijeru, Messi je odlučio nastupiti i na Svjetskom prvenstvu 2026., koje se igra u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Galerija 7 7 7 7 7

U 40. godini ponovno je pokazao zašto ga smatraju jednim od najvećih igrača u povijesti. Tijekom dosadašnjeg dijela turnira predvodi Argentinu kao kapetan, ruši rekorde i nalazi se među vodećim strijelcima prvenstva. Nastupom protiv Egipta u osmini finala postao je prvi nogometaš koji je zaigrao na čak šest svjetskih prvenstava, a tijekom turnira dodatno je učvrstio status jednog od najuspješnijih igrača u povijesti natjecanja.

EKSKLUZIVNO Lidija Bačić iskreno o ljubavi, muškarcima, estradi i životu kakav rijetko pokazuje

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Sportski top i kratke hlačice: Lille i u ovoj kombinaciji izgleda kao bomba!

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Tko je markantni muškarac kojeg je Maja snimila s Bloomom na odmoru?