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Od bolesnog dječaka do nogometnog besmrtnika: Nevjerojatna životna priča Lionela Messija

Piše J. C., Danas @ 21:38 Zanimljivosti komentari
Leo Messi - 2 Leo Messi - 2 Foto: JB Autissier / Panoramic / Bestimage

Kad se govori o najvećim sportašima svih vremena, ime Lionela Messija neizbježno je na samom vrhu. No iza osam Zlatnih lopti, svjetske slave i nevjerojatnih rekorda krije se životna priča dječaka koji je zbog ozbiljne zdravstvene dijagnoze zamalo ostao bez prilike ostvariti svoj najveći san.

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Od bolesnog dječaka do nogometnog besmrtnika: Nevjerojatna životna priča Lionela Messija
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