Žanamari u uskom topiću zaplesala kao da sutra ne postoji, objavila je snimku zavodljivih pokreta

Žanamari Perčić još je jednom dokazala da je velika ljubiteljica elektroničke glazbe, dok Split živi u znaku Ultre, zaplesala na jednom rooftop partyju s pogledom na grad.
Iako je posljednjih godina redovita gošća Ultra Europe festivala u Splitu, Žanamari Perčić ove se godine nije pojavila među partijanerima koje su fotografi snimili na otvorenju 12. izdanja festivala. No to ne znači da je pjevačica propustila dobru zabavu.3 vijesti o kojima se priča ''zauvijek u našim srcima'' Objavljene su informacije o posljednjem ispraćaju kćeri poznatog hrvatskog fotografa umrla u 36. godini Otkriven uzrok smrti glumice koja je bila zvijezda serije Nove TV još traje istraga Influencerica poginula nakon pada s 27. kata nebodera, jedna slučajnost ledi krv u žilama
Žanamari je četvrtak navečer provela na ekskluzivnom rooftop partyju u jednom splitskom hotelu, gdje je uz elektroničku glazbu plesala do zalaska sunca. Na društvenim mrežama podijelila je djelić atmosfere, a njezin plesni video brzo je privukao pažnju pratitelja.
Žanamari Perčić - 7 Foto: Instagram
Žanamari Perčić - 6 Foto: Instagram
Žanamari Perčić - 5 Foto: Instagram
"Možete odvesti djevojku s partyja, al' party iz djevojke nikada", napisala je uz snimku na kojoj bezbrižno pleše uz DJ set i uživa u ljetnoj atmosferi. Video pogledajte OVDJE.
Žanamari Perčić - 2 Foto: Instagram
Žanamari Perčić - 4 Foto: Instagram
Žanamari Perčić - 1 Foto: Instagram
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Za večernji izlazak Žanamari je odabrala efektan styling – smeđi top s volanima i prozirnim rukavima iskombinirala je s upečatljivom crvenom suknjom i torbicom u istoj boji. Pogled na splitsku rivu i more poslužio je kao savršena kulisa za niz fotografija koje je podijelila s pratiteljima.
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Sudeći po objavama, pjevačica je i ove godine pronašla način da uživa u festivalskom vikendu, iako ovaj put nije bila među licima koja su pozirala na službenom otvorenju Ultre.
Žanamari Perčić - 5 Foto: Žanamari Perčić/Instagram
Žanamari Perčić - 2 Foto: Žanamari Perčić/Instagram
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