Žanamari u uskom topiću zaplesala kao da sutra ne postoji, objavila je snimku zavodljivih pokreta

Žanamari Perčić još je jednom dokazala da je velika ljubiteljica elektroničke glazbe, dok Split živi u znaku Ultre, zaplesala na jednom rooftop partyju s pogledom na grad.

Iako je posljednjih godina redovita gošća Ultra Europe festivala u Splitu, Žanamari Perčić ove se godine nije pojavila među partijanerima koje su fotografi snimili na otvorenju 12. izdanja festivala. No to ne znači da je pjevačica propustila dobru zabavu.

Žanamari je četvrtak navečer provela na ekskluzivnom rooftop partyju u jednom splitskom hotelu, gdje je uz elektroničku glazbu plesala do zalaska sunca. Na društvenim mrežama podijelila je djelić atmosfere, a njezin plesni video brzo je privukao pažnju pratitelja.

Žanamari Perčić - 7 Foto: Instagram

Žanamari Perčić - 6 Foto: Instagram

Žanamari Perčić - 5 Foto: Instagram

"Možete odvesti djevojku s partyja, al' party iz djevojke nikada", napisala je uz snimku na kojoj bezbrižno pleše uz DJ set i uživa u ljetnoj atmosferi. Video pogledajte OVDJE.

Žanamari Perčić - 2 Foto: Instagram

Žanamari Perčić - 4 Foto: Instagram

Žanamari Perčić - 1 Foto: Instagram

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Za večernji izlazak Žanamari je odabrala efektan styling – smeđi top s volanima i prozirnim rukavima iskombinirala je s upečatljivom crvenom suknjom i torbicom u istoj boji. Pogled na splitsku rivu i more poslužio je kao savršena kulisa za niz fotografija koje je podijelila s pratiteljima.

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Sudeći po objavama, pjevačica je i ove godine pronašla način da uživa u festivalskom vikendu, iako ovaj put nije bila među licima koja su pozirala na službenom otvorenju Ultre.

Žanamari Perčić - 5 Foto: Žanamari Perčić/Instagram

Žanamari Perčić - 2 Foto: Žanamari Perčić/Instagram

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