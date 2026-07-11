Ogromna tuga: Samo nekoliko dana prije jugoslovenskog redatelja preminuo je i njegov sin

Obitelj poznatog redatelja Đorđa Kadijevića pogodila je dvostruka tragedija u razmaku od svega nekoliko dana.

Poznati srpski redatelj Đorđe Kadijević preminuo je u 95. godini života, a njegova smrt uslijedila je samo nekoliko dana nakon što je izgubio sina Aleksandra.

Kako pišu srpski mediji, Aleksandar Kadijević preminuo je 1. srpnja u 65. godini života, dok je sam redatelj umro 10. srpnja 2026. godine – na dan kada je za njegova sina održana komemoracija. Smrt sina bila je posljednja u nizu teških obiteljskih tragedija koje je Kadijević proživio.

Dr. Aleksandar Kadijević bio je redoviti profesor na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Beogradu te jedan od vodećih stručnjaka za povijest arhitekture na južnoslavenskom prostoru. Tijekom dugogodišnje akademske karijere ostavio je dubok trag u području povijesti arhitekture, a svojim znanstvenim radom zadužio je brojne generacije istraživača, studenata i kolega.

Đorđe Kadijević - 3 Foto: Amir Hamzagic/ATAImages

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Njegov bogati znanstveni opus smatra se jednim od najvažnijih doprinosa srpskoj historiografiji arhitekture, zbog čega je uživao velik ugled u akademskoj zajednici.

Đorđe Kadijević - 1 Foto: Milos Tesic/ATA Images/PIXSELL/Pixsell

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