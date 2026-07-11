Preminuo je redatelj horora koji je generacijama Jugoslaviji tjerao strah u kosti

U 94. godini života preminuo je Đorđe Kadijević, redatelj kultne "Leptirice" i jedan od pionira horor-žanra na prostoru bivše Jugoslavije.

Preminuo je legendarni redatelj Đorđe Kadijević, autor kultnog horora "Leptirica", filma koji je desetljećima slovio za najstrašniji horor snimljen na prostoru bivše Jugoslavije. Imao je 93 godine.

Kadijević je rođen 6. siječnja 1933. godine u Šibeniku.

Đorđe Kadijević - 3 Foto: Amir Hamzagic/ATAImages

Redateljsku karijeru na filmu započeo je 1967. godine ratnom dramom "Praznik", u kojoj je jednu od glavnih uloga imao Velimir Bata Živojinović. Nakon filmova poput "Pohoda" i "Žarkog", pravi zaokret napravio je 1973. godine televizijskim hororom "Leptirica", kojim je postao pionir horor-žanra na ovim prostorima.

"Leptirica" se i danas smatra prvim, ali i najstrašnijim jugoslavenskim hororom. Priče o gledateljima koji nakon filma nisu mogli zaspati godinama su se prenosile usmenom predajom, a Kadijević je vješto spojio motive vampirizma i folk-horora, stvarajući tako djelo koje je bilo u korak sa svjetskim trendovima tog vremena.

Đorđe Kadijević - 1 Foto: Milos Tesic/ATA Images/PIXSELL/Pixsell

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Po struci povjesničar umjetnosti i likovni kritičar, u svoje je filmove unosio prepoznatljivu vizualnu estetiku. Osim "Leptirice", režirao je horore "Djevičanska svirka", "Zakletva" i "Sveto mjesto", koje mnogi filmski kritičari smatraju njegovim najboljim ostvarenjem, premda je ostalo u sjeni popularnosti "Leptirice".

U svom najpoznatijem filmu na poseban je način prikazao seosku idilu, pretvorivši naizgled nježnu djevojku, koju je utjelovila Mirjana Nikolić, u zastrašujuću vampiricu te u priču unio i elemente društvene kritike i feminizma.

Đorđe Kadijević - 4 Foto: Milos Tesic/ATA Images/PIXSELL/Pixsell

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Kadijević nije ostavio trag samo u hororu. Režirao je i zapažene drame poput "Čovjek koji je pojeo vuka" i "Karađorđeva smrt", obje s Aleksandrom Berčekom u glavnim ulogama. Velik uspjeh ostvario je i na televiziji serijom "Vuk Karadžić", koja je u Rimu osvojila Grand Prix za najbolju europsku seriju, dok ju je UNESCO uvrstio u kulturno dobro.

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