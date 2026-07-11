Mrle s raskopčanom košuljom ukrao svu pozornost na otvorenju Dubrovačkih ljetnih igara

Crveni tepih na otvorenju 77. Dubrovačkih ljetnih igara bio je prepun poznatih uzvanika, no najviše se pričalo o modnom izdanju Damira Martinovića Mrle.

Svečanim otvorenjem 77. Dubrovačkih ljetnih igara povijesna jezgra Dubrovnika ponovno je postala središte kulture, umjetnosti i glamura. Uz bogat umjetnički program, ni ove godine nije nedostajalo poznatih uzvanika koji su se prošetali Stradunom i atraktivnim prostorima grada u elegantnim večernjim kombinacijama.

Na otvorenje su stigli brojni predstavnici javnog i kulturnog života, među kojima su bili političari, umjetnici, glumci, glazbenici i brojna druga poznata lica. Mnogi su se odlučili za klasična i elegantna modna izdanja, dok su dame dominirale u dugim večernjim haljinama i profinjenim modnim detaljima.

Poznati na otvorenju Dubrovačkih ljetnih igara - 6 Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL/Pixsell

Poznati na otvorenju Dubrovačkih ljetnih igara - 4 Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL/Pixsell

Poznati na otvorenju Dubrovačkih ljetnih igara - 3 Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL/Pixsell

Poznati na otvorenju Dubrovačkih ljetnih igara - 2 Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL/Pixsell

Ipak, jedan gost uspio je zasjeniti sve ostale. Damir Martinović Mrle, poznat po tome da ne robuje modnim pravilima, pojavio se u odvažnoj kombinaciji koja je odmah privukla pažnju fotografa i okupljenih. Nosio je ružičasti komplet, a košulju je ostavio širom otkopčanu te ponosno pokazao svoje bujne dlake na prsima, odnosno popularni "ljubavni tepih".

Poznati na otvorenju Dubrovačkih ljetnih igara - 5 Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL/Pixsell

Među uzvanicima su bili i brojni predstavnici političkog života i kulturne scene, a fotografi su zabilježili niz druženja i elegantnih modnih kombinacija prije početka svečanog programa.

Poznati na otvorenju Dubrovačkih ljetnih igara - 1 Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL/Pixsell

Otvorenje Dubrovačkih ljetnih igara - 7 Foto: Bozo Radic/Cropix

Još fotografija s otvorenja pogledajte u našoj galeriji.

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