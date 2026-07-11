Strijelac Španjolaca protiv Belgije otkrio predivnu novost dok je slavio gol!

Španjolski nogometaš Fabián Ruiz imao je dvostruki razlog za slavlje, nakon što je zatresao mrežu protiv Belgije, emotivnom proslavom otkrio je i da sa suprugom Rosom Pereirom očekuje prvo dijete.

Španjolski reprezentativac Fabián Ruiz postigao je pogodak protiv Belgije, no više od samog gola pažnju je privukla njegova emotivna proslava. Veznjak je nakon pogotka uzeo loptu, stavio je ispod dresa i rukama oponašao trudnički trbuh, čime je javnosti otkrio da će uskoro postati otac.

Par je tako i na terenu potvrdio sretnu vijest koju su nedavno podijelili na društvenim mrežama – Fabián Ruiz i njegova supruga Rosa Pereira čekaju sina. Nogometaš je na taj način odlučio obilježiti jedan od najsretnijih trenutaka u privatnom životu upravo tijekom nastupa za španjolsku reprezentaciju.

Fabian Ruiz - 1 Foto: Bai Xuefei / Xinhua News / Profimedia

Rosa Pereira i Fabián Ruiz zajedno su već nekoliko godina, a svoju su ljubav okrunili brakom 2025. godine. Iako je Ruiz jedno od najprepoznatljivijih imena španjolskog nogometa, njegova supruga rijetko se pojavljuje u javnosti te privatni život nastoji držati daleko od očiju medija.

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Na društvenim mrežama Pereira tek povremeno dijeli zajedničke fotografije, uglavnom vezane za važne trenutke u njihovim životima i Ruizove sportske uspjehe. Upravo zbog toga vijest o prinovi izazvala je veliko zanimanje među navijačima.

Za 29-godišnjeg veznjaka ovo je razdoblje posebno uspješno. Osim što je jedan od ključnih igrača španjolske reprezentacije i član Paris Saint-Germaina, uskoro će se prvi put ostvariti i u ulozi oca.

Fabian Ruiz - 2 Foto: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Podsjetimo, na isti način svijetu je vijest o prinovi obznanio i naš Petar Sučić na utakmici protiv Gane. Fotografije pogledajte OVDJE.

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