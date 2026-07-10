Teška sudbina: Brat jedne od najvećih tenisačica svih vremena postao je beskućnik

Iako je tijekom karijere zaradila milijune i uvijek nesebično pomagala obitelji, Steffi Graf danas se suočava s teškom sudbinom brata Michaela, koji živi kao beskućnik u šatoru usred pustinje Nevade.

Stefanie "Steffi" Graf jedna je od najvećih tenisačica svih vremena. Tijekom blistave karijere osvojila je 22 Grand Slam naslova, ispisala povijest kao jedina tenisačica sa "Zlatnim Slamom" u jednoj kalendarskoj godini te, prema procjenama, od nagradnih fondova zaradila više od 21 milijun američkih dolara, dok je zahvaljujući brojnim sponzorskim ugovorima njezino bogatstvo naraslo na višestruko veći iznos.

Iako je godinama živjela pod reflektorima, obitelj joj je uvijek bila na prvom mjestu, a najteže životne trenutke svojih najbližih prolazila je uz njih.

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Steffi Graf - 2 Foto: Profimedia

Tako je bezrezervno stala uz oca Petera Grafa kada je 1997. završio u zatvoru zbog utaje poreza, izgladila obiteljske nesuglasice sa šogoricom Ritom Agassi, a posebno se posvetila mlađem bratu Michaelu.

Nakon što je zbog incidenta sa susjedom ostao bez doma, Stefanie mu je kupila novu kuću i pomogla mu da ponovno izgradi život. Michael se oženio i činilo se da je napokon pronašao mir.

Steffi Graf - 1 Foto: Profimedia

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No, prema pisanju njemačkih medija, njegov se život ponovno dramatično promijenio. Nakon bračnih problema i privremenog zahtjeva za razvod, napustio je dom u Las Vegasu, koji je danas na prodaju za oko 500.000 eura, te se preselio u šator u pustinji Nevade, u blizini jezera Mead. Ondje živi među ljudima koji si ne mogu priuštiti život u Las Vegasu ili su odlučili pobjeći od gradske svakodnevice.

Steffi Graf - 4 Foto: Profimedia

Unatoč teškim uvjetima, Michael, koji je početkom devedesetih imao kratku karijeru u Formuli 3, bavi se snimanjem prirode te pomaže bivšim vojnicima s kojima dijeli kamp. Svoja dva mala električna čamca na solarni pogon koristi kako bi ih vodio do mosta posvećenog ratnim herojima, a postavio je i solarne panele na kojima stanovnici kampa mogu puniti mobitele. Zbog svoje nesebičnosti među njima je stekao nadimak "dobrodušni Nijemac".

Ipak, život u pustinji nosi brojne opasnosti. Kampove često pogađaju noćne pljačke, a područje nastanjuju i otrovne čegrtuše. Prema istim navodima, Michael je nedavno tijekom požara u tom području zamalo izgubio život, što dodatno pokazuje koliko su teški uvjeti u kojima danas živi brat jedne od najuspješnijih sportašica u povijesti tenisa.

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