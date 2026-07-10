Slavi 48. rođendan, a ima figuru na kojoj bi joj pozavidjele i dvostruko mlađe žene

Nicole Scherzinger 48. je rođendan proslavila na Havajima, gdje je u bijelom bikiniju pokazala besprijekornu figuru i s pratiteljima podijelila djeliće obiteljskog odmora.

Nicole Scherzinger proslavila je 48. rođendan na mjestu koje smatra svojim drugim domom – Havajima.

Nekadašnja članica grupe The Pussycat Dolls svojim je pratiteljima na Instagramu pokazala kako uživa u obiteljskom odmoru, a najviše pozornosti privukla je fotografijama u bijelom bikiniju, na kojima je još jednom pokazala besprijekornu figuru.

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Nicole Scherzinger - 1 Foto: Instagram

Pjevačica je objavila niz fotografija snimljenih na plaži i u moru, gdje je pozirala s rođendanskom tortom u rukama. Bijeli dvodijelni kupaći kostim istaknuo je njezinu zavidnu tjelesnu formu, a ljetni izgled upotpunila je sunčanim naočalama te tradicionalnim havajskim cvjetnim vijencima oko vrata i cvjetnom krunom na glavi.

Osim prizora s plaže, Nicole je podijelila i nekoliko obiteljskih trenutaka, među kojima se istaknula raskošna večera s morskim plodovima, pokazujući da je rođendan provela okružena najbližima.

"Još jedna godina oko Sunca. I nekako, najveći dar je onaj najjednostavniji – povratak kući", napisala je, čime je dala naslutiti koliko joj znači povratak na rodni otok.

Nicole Scherzinger - 4 Foto: Instagram

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Rođendanska objava stiže nakon razdoblja profesionalnih izazova. Naime, The Pussycat Dolls ove su godine najavile veliki povratak i prvu novu pjesmu nakon šest godina, no bend je nedavno bio prisiljen otkazati gotovo cijeli sjevernoamerički dio povratničke turneje zbog slabog interesa publike. Ipak, europski koncerti ostaju prema planu, dok je Nicole očito odlučila nakratko zaboraviti poslovne brige i rođendan proslaviti u opuštenoj atmosferi, uživajući u suncu, moru i društvu obitelji na Havajima.

Nicole Scherzinger - 3 Foto: Instagram

Nicole Scherzinger - 4 Foto: Instagram

Nicole Scherzinger Foto: Instagram

Objava je u kratkom roku prikupila brojne komplimente pratitelja, koji su joj čestitali rođendan i poručili da izgleda bolje nego ikad.

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