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izgleda nestvarno!

Slavi 48. rođendan, a ima figuru na kojoj bi joj pozavidjele i dvostruko mlađe žene

Piše E. G., Danas @ 10:20 Celebrity komentari
Nicole Scherzinger Nicole Scherzinger Foto: Instagram

Nicole Scherzinger 48. je rođendan proslavila na Havajima, gdje je u bijelom bikiniju pokazala besprijekornu figuru i s pratiteljima podijelila djeliće obiteljskog odmora.

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