Obiteljski prizori Maje Lene Lopatny raznježili su pratitelje, no komentar njezine majke privukao je najviše pažnje

Maja Lena Lopatny ljetuje na obali s partnerom Karlom i kćeri Mabel, a romantičnim i obiteljskim fotografijama pokazala je kako uživaju u morskim avanturama i čarobnim zalascima sunca.

Maja Lena Lopatny ljetne dane provodi na obali, odakle je podijelila niz idiličnih fotografija koje otkrivaju kako uživa u odmoru s partnerom Karlom i njihovom kćerkicom Mabel. Čini se da je obitelj pronašla savršeno mjesto za opuštanje uz more, daleko od svakodnevne užurbanosti.

Na fotografijama posebno dolaze do izražaja spektakularni zalasci sunca, a Maja Lena pozirala je u kratkoj bijeloj haljini uz obalu i na brodu, dok su se u drugim kadrovima našli nježni obiteljski trenuci. Malena Mabel promatra zalazak sunca s mola, a na jednoj fotografiji vidi se i kako zajedno s tatom Karlom uživa u pogledu na more.

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"Lipi moj živote… srce mi se smije", napisala je Maja Lena u opisu na Instagramu.

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Maja Lena Lopatny s obitelji - 4 Foto: Maja Lena Lopatny/Instagram

Maja Lena Lopatny s obitelji - 3 Foto: Maja Lena Lopatny/Instagram

Maja Lena Lopatny s partnerom i kćerkicom Foto: Instagram

Posebno emotivni prizori zabilježeni su tijekom vožnje brodom, gdje Maja Lena u naručju drži kćerkicu, dok zajedno promatraju pučinu. Romantična atmosfera i mirno more stvorili su savršenu kulisu za obiteljske uspomene.

U komentarima se javila i njezina majka Mia Begović koja joj je napisala: "Nema veće sreće za mene, nego vaša."

Sudeći prema fotografijama, obitelj maksimalno koristi ljetne dane, uživajući u jednostavnim trenucima, morskim avanturama i čarobnim zalascima sunca po kojima je Korčula nadaleko poznata.

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