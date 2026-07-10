Istražili smo gdje su otputovale Severina, Maja, Žanamari, ali i tko krstari na luksuznoj jahti!

Španjolska, Italija, Francuska, ali i Hvar, Kornati i makarska rivijera... Istražili smo gdje ljetuju domaće zvijezde. Severina se otisnula u čarobnu Provansu, a Maja je sa sinom i prijateljima u Marbelli. Naš Davor Garić otkrit će vam i tko krstari na luksuznoj jahti na Kornatima te kako izgleda kad paparazzi snime Žanamari u bikiniju na plaži.

Preplanula, utegnuta i slobodna! Maja Šuput i ovog ljeta živi kao da sutra ne postoji, a svaki slobodan trenutak koristi za putovanja. S Bloomom i prijateljima uživa u Španjolskoj, u Marbelli.



Čini se da se društvo malo zaigralo pa su proslavili Bloomov rođendan, koji je inače u ožujku.



Mama Maja, čini se, izgleda bolje nego ikad, a evo kakav bi joj frajer na odmoru u Španjolskoj mogao zapeti za oko.

Maja Šuput - 1 Foto: Instagram



''Morao bi biti komplet, i fizike i kemije i karakternih osobina koje mi žene sve obožavamo, ali da, volim i estetski da tu sve štima! Volim lijepog čovjeka pogledati'', otkrila nam je Maja.



S Majom je i njezin stilist i prijatelj Marko Grubnić. U Španjolskoj uživa s dugom plavom kosom, a nakon što je obavio fotografiranje u kupaćem izdanju, naručio je burger s krupmirićima i napisao: ''Što smo se slikali goli, slikali smo se!''



Severina je slobodne dane iskoristila za putovanje u Francusku, u Provansu.

''Upoznajte Provansu, kao stvorenu za romansu (bez obzira što je bilo plus 40)!'' - napisala je Seve i pokazala u kakvim prizorima uživa. Polja lavande, kamene uličice francuskih sela i gastro delicije... Ipak, njezine su pratitelje najviše zaintrigirale osebujne odjevne kombinacije. Seve je još jednom pokazala da i s 54 izgleda božanstveno.

Severina - 5 Foto: Instagram



Korčulanka Domenica s prijateljicama se uputila u Italiju. S nogometnim su se navijačima provodile u Napulju, posjetile su i otok Capri, te se kulturno uzdizale u Pompejima.

Domenica - 2 Foto: Instagram



Dozu osvježenja od ljetnih vrućina Žanamari je potražila među pjenom valova. Nije precizirala gdje točno, no pretpostavljamo da je u pitanju naša obala. Jedino što je sigurno, bikini joj stoji kao saliven.

Žanamari Perčić - 6 Foto: Žanamari Perčić/Instagram

Po svoju dozu mira i ljetnog opuštanja Nina Badrić se uputila na Hvar.

''Moj odmor može početi! Sporo, lagano, usporeno pa repeticije svaki dan dokle god ne usavršim ljenčarenje!'' - napisala je Nina iz ljetne oaze, gdje puni baterije.

Nina Badrić - 3 Foto: Instagram

U društvu je ovog šarmera, a otkrila je i pokoji detalj uređenja svojeg hvarskog doma.

Jaja na oko na skupocjenoj jahti. Tako izgleda doručak Snježane i Franza Schillingera, koji svoj odmor provode krstareći Kornatima. Za odmor u Grčkoj odlučila se Natali Balmix. Ondje uživa u društvu svojeg sina. Kakva je majka, Natalie nam je otkrila u nedavnom intervjuu.



''Čuvam ga kao pod staklenim zvonom. Jako sam osjetljiva na njega. Volim ga previše. Moj cijeli život je predodređen njemu i moj posao je predodređen njemu, ali naravno, kao i svaka majka sam popustljiva u 100 situacija i stvari i želiš mu sve priuštiti da mu ništa ne fali''.



Ne sumnjamo da ni našim zvijezdama, koje uživaju u ljetnom odmoru, apsolutno ništa ne nedostaje.

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