Zastupnica SDP-a odjenula je haljinu s dubokim dekolteom za svečanu večer u Puli

Crveni tepih 73. Pulskog filmskog festivala okupio je brojna poznata lica iz javnog i političkog života, a pažnju je svojim elegantnim izdanjem privukla i saborska zastupnica SDP-a Sanja Radolović.

Među brojnim uzvanicima koji su stigli na svečano otvorenje 73. Pulskog filmskog festivala bila je i saborska zastupnica SDP-a Sanja Radolović, koja je još jednom pokazala da se na crvenom tepihu jednako dobro snalazi kao i u saborskim klupama.

Za jednu od najvažnijih filmskih večeri u Hrvatskoj odabrala je efektnu dugu metalik haljinu srebrnosivog sjaja s dubokim V-izrezom i plisiranim detaljima koji su dodatno naglasili elegantnu siluetu. Kombinaciju je zaokružila svjetlucavom srebrnom torbicom, dugim visećim naušnicama ukrašenima kristalima, decentnim ručnim satom i otvorenim sandalama u srebrnoj nijansi.

Sanja Radolović - 4 Foto: Sasa Miljevic/Pixsell

Sanja Radolović - 3 Foto: Sasa Miljevic/Pixsell

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Radolović posljednjih godina često privlači pažnju i svojim modnim odabirima, a mnogi je smatraju jednom od najbolje odjevenih hrvatskih političarki. Rođena Puljanka doktorica je ekonomskih znanosti, u Hrvatskom saboru zastupnica je od 2020. godine, a danas obnaša i dužnost predsjednice saborskog Odbora za turizam. Uz politički angažman, poznata je i po interesu za modu te njegovanom javnom imidžu.

Sanja Radolović - 2 Foto: Vanesa Pandzic/Cropix

Zastupnice u Saboru - 3 Foto: Damjan Tadic / CROPIX

Sanja Radolović - 4 Foto: Patrik Macek/Pixsell

Njezino pojavljivanje na otvorenju Pulskog filmskog festivala nije prošlo nezapaženo, a glamurozna večernja kreacija još je jednom potvrdila da Radolović rado bira ženstvene i elegantne modne kombinacije za svečane prigode.

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Nedavno je pozirala u bijelom topiću i minici, a fotografije pogledajte OVDJE.

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