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Severina pokazala kamo je pobjegla nakon velikog trijumfa koji je ostvarila

Piše E. G., Danas @ 09:19 Celebrity komentari
Severina Severina Foto: Instagram

Nakon sudske pobjede u postupku koji su protiv nje vodile Gordana Buljan Flander i Ljiljana Klinger Severina je otputovala u Split na odmor.

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