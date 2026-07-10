Severina pokazala kamo je pobjegla nakon velikog trijumfa koji je ostvarila

Nakon sudske pobjede u postupku koji su protiv nje vodile Gordana Buljan Flander i Ljiljana Klinger Severina je otputovala u Split na odmor.

Nakon što je iza sebe ostavila još jednu sudsku pobjedu – ovoga puta u postupku koji su protiv nje vodile Gordana Buljan Flander i Ljiljana Klinger – Severina je odlučila napuniti baterije ondje gdje se osjeća najbolje, uz more u rodnom Splitu.

Pjevačica je na Instagramu podijelila niz fotografija s plaže na kojima pozira u svjetlucavom sivom bikiniju te laganoj bijeloj prozirnoj haljini, dok u pozadini dominiraju tirkizno more i vedro dalmatinsko nebo.

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Severina - 1 Foto: Instagram

Severina - 2 Foto: Instagram

"Idem se bacit u more… jer more će sve odnit", napisala je Seve na Instagramu.

Na fotografijama Severina zrači opuštenošću i dobrim raspoloženjem. U prvom planu našao se elegantni bikini s dubokim izrezom, dok je kasnije preko njega odjenula prozračnu bijelu haljinu za plažu koju je upotpunila velikom pletenom torbom s resicama i sunčanim naočalama.

Severina - 3 Foto: Instagram

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Njezina prepoznatljiva duga smeđa kosa raspuštena je preko ramena, a prirodni make-up dodatno je naglasio ljetni izgled. Pozirala je ispod slamnatih suncobrana, uz kristalno čisto more koje je, čini se, bilo idealna kulisa za trenutke odmora nakon emotivnih tjedana.

Severina - 5 Foto: Instagram

Objava dolazi samo nekoliko dana nakon što se Severina prvi put oglasila poslije sudske odluke, zahvalivši svima na podršci, ali i poručivši da njezina borba još nije završena. Ipak, barem nakratko odlučila je ostaviti pravne bitke po strani i prepustiti se ljetnom miru na splitskoj obali.

Severina - 6 Foto: Instagram

Severina - 6 Foto: Instagram

Severina - 5 Foto: Instagram

Brojni pratitelji u komentarima su joj poželjeli mir i sreću te poručili da joj upravo more najbolje pristaje, a mnogi su njezine riječi shvatili kao simboličan početak novog životnog poglavlja.

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