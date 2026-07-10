Nives otkrila djelić privatnosti s Ivaniševićem, ovakve njihove fotografije prava su rijetkost

Nives i Goran Ivanišević uživaju u romantičnom odmoru uz more, a zajedničkim fotografijama punim nježnih zagrljaja oduševili su pratitelje na društvenim mrežama.

Nives Ivanišević pokazala je kako provodi ljetne dane sa suprugom, proslavljenim tenisačem Goranom Ivaniševićem, podijelivši na Instagramu nekoliko romantičnih fotografija s odmora uz more.

Na fotografijama bračni par opušteno sjedi na drvenom molu tik uz obalu, a u prvom planu našli su se nježni zagrljaji i osmijesi koji otkrivaju koliko uživaju u zajedničkim trenucima.

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Goran i Nives Ivanišević - 2 Foto: Instagram

Goran i Nives Ivanišević - 1 Foto: Instagram

Nives je u jednom kadru naslonjena na Goranovo rame dok je on grli, dok na drugoj fotografiji zajedno promatraju more i uživaju u mirnoj ljetnoj atmosferi.

Za opušteno druženje uz more Nives je odabrala ležernu kombinaciju s ružičastim kupaćim kostimom i laganim bijelim pareom, dok je Goran nosio bijelu majicu, šarene kupaće hlače i bijelu kapu. U pozadini se pruža pogled na more i obližnju obalu, što dodatno naglašava bezbrižnu atmosferu njihova odmora.

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"Lijep dan", napisala je Nives kratko uz objavu, a fotografije su brzo prikupile brojne lajkove i komentare pratitelja, koji su paru uputili komplimente i poželjeli im još mnogo ovakvih zajedničkih trenutaka.

Goran i Nives Ivanišević Foto: Antonio Balic / CROPIX

Nives Ivanišević - 1 Foto: Instagram

Nives i Goran Ivanišević - 2 Foto: PR

Nives i Goran, koji su u braku od 2017. godine, rijetko dijele intimne trenutke iz privatnog života, zbog čega su njihove zajedničke objave uvijek posebno zapažene. Ovoga puta pokazali su da im je dovoljno malo – sunce, more i međusobno društvo – za savršen ljetni dan.

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