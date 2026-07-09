Ovo je bila posljednja objava pjevačice legendarnog hita, nakon njezine smrti dobila je sasvim novo značenje

Posljednja objava Bonnie Tyler, u kojoj je izrazila zahvalnost što je sudjelovala na soundtracku dokumentarca o beskućništvu, nakon njezine smrti postala je dirljiv oproštaj koji je ganuto komentiralo na tisuće obožavatelja.

Svijet glazbe u četvrtak je potresla vijest o smrti Bonnie Tyler, legendarne velške pjevačice koju će generacije pamtiti po bezvremenskim hitovima "Total Eclipse of the Heart" i "Holding Out for a Hero".

Pjevačica je preminula u 76. godini u bolnici u Portugalu, gdje se liječila od posljedica teške bolesti nakon hitne operacije crijeva.

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Bonnie Tyler - 1 Foto: Afp

Bonnie Tyler - 2 Foto: Profimedia

Bonnie Tyler - 4 Foto: Profimedia

Nakon što je objavljena tužna vijest, posebnu pozornost privukla je njezina posljednja objava na društvenim mrežama, koja je danas dobila sasvim novo, emotivno značenje.

Bonnie je 1. svibnja na Instagramu podijelila najavu dokumentarnog filma "Homeless", za koji je snimila originalnu pjesmu "One World One Home". Riječ je o projektu koji skreće pozornost na problem beskućništva i stambene krize, a pjevačica nije skrivala koliko joj je suradnja značila.

"Zahvalna sam na prilici da otpjevam pjesmu za njegov soundtrack", napisala je uz objavu.

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Samo nekoliko dana kasnije završila je u bolnici u portugalskom Faru, gdje je hitno operirana zbog perforacije crijeva. Tijekom oporavka liječnici su je stavili u medicinski induciranu komu, a nakon komplikacija i zastoja srca njezino se stanje dodatno pogoršalo. Iako se sredinom lipnja probudila iz kome, ostala je u teškom stanju te je naposljetku preminula.

Bonnie Tyler - 10 Foto: Profimedia

Bonnie Tyler - 13 Foto: Profimedia

Bonnie Tyler - 2 Foto: BRENDAN BEIRNE / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nakon njezine smrti ispod posljednje objave počele su se nizati tisuće poruka obožavatelja iz cijelog svijeta. Mnogi su izrazili sućut njezinoj obitelji, zahvalili joj na glazbi koja je obilježila njihove živote i poručili da će njezin glas živjeti zauvijek.

Tyler je iza sebe ostavila više od pet desetljeća dugu karijeru, milijune prodanih albuma i pjesme koje su postale nezaobilazan dio svjetske pop-rock baštine. Upravo zato njezina posljednja poruka – jednostavna rečenica o zahvalnosti što je mogla biti dio projekta koji pomaže drugima – mnogima je postala simbol umjetnice koja je do samog kraja željela svoj glas staviti u službu važnih priča.

Životnu priču Bonnie Tyler pročitajte OVDJE.

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