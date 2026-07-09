Naša glumica ljubav je pronašla online, pa se udala nakon brzih zaruka: ''Bilo je totalno spontano''

Od neuspješnih spojeva putem društvenih mreža, do inspiracije za predstavu i ljubavi za cijeli život. Glumica Marija Kolb otkrila nam je kako izgleda život u braku, zašto balansira život na 3 lokacije te kako se nosi s neugodnim pitanjima o djeci.

Kod kazališne i televizijske glumice Marije Kolb ljubav nije dugo čekala. Naime, nakon brzih zaruka Marija je izgovorila sudbonosno da svojem odabraniku Ivanu Mladenoviću.

Njihovo vjenčanje bilo je sve samo ne klasično, umjesto klasičnih balada, mladenka je svom suprugu zapjevala hit Zdenke Kovačićek pod nazivom Volim te ko konja i time nasmijala sve uzvanike.

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''Bilo je totalno spontano, i tu moram zahvaliti kumovima koji su sve isplanirali dok smo mi bili na skijanju u Francuskoj, znači i glazbu i restoran, i klopu, i tortu i cvijeće i što ćemo obući i uzvanike, pomagali su sa svime, a mi smo samo naknadno snimili jednu pozivnicu u rimi''.

Na relaciji Zagreb Beograd Krk, Marija danas provodi veliki dio svog vremena. I dok jedni bježe od života na više adresa, ona je naučila uskladiti posao, obitelj i putovanja, te iz svakog mjesta uzeti ono najljepše.

In Magazin: Marija Kolb - 4 Foto: In Magazin

In Magazin: Marija Kolb - 8 Foto: In Magazin

''Dinamično je, a logistički je katastrofa, jer smo mi ljudi koji su izgubili i kupili novih punjača najviše od svih, treba jako dobro isplanirati vrijeme, i treba znati dosta unaprijed, a s našim poslovima se ne može znati puno unaprijed, ali to je jedan mali kaosić kojeg još uvijek volimo jer je situacija takva da zbog posla ne mozemo drugačije''.

Da nije baš sve tako crno, dokazala je i Marija. Svoje neugodno iskustvo s Tindera pretovorila je u inspiraciju za predstavu naziva Prvi spoj, a život joj je pokazao da ljubav ponekad zaista čeka ondje gdje ju najmanje očekuješ. Upravo je preko Tindera upoznala i svog supruga.

In Magazin: Marija Kolb - 1 Foto: In Magazin

''Imala sam jedan prvi spoj gdje je dečko priznao da ima fetiš na najlonke, a ja sam baš u tom trenutku imala neke najlonke obučene, i samo mi je gledao u noge i držao monologe, brzo je pričao i ja sam sva potonula onda i onda sam pobjegla''.

Uz supruga je pronašla mir i sigurnost. U svakodnevici punoj obaveza najveća su podrška jedno drugome.

In Magazin: Marija Kolb - 5 Foto: In Magazin

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''Pa Ivan se zna baš onako pobrinuti za mene, zna kad sam ja u drami ili fizički nisam dobro. Imala sam jedan slučaj kad sam se trebala dobiti za predstavu, ostala sam bez glasa, trebala sam pjevati, i tu mi je neko to isparavanje trebalo pomoći, i kupka neka topla ali nije bilo tople vode, i onda je on siroče ono kuhalo 500x da bi napunio kadu kuhao i stavljao u kadu da bi ja imala vruće vode da se malo naparim''.

Svaki brak ima svoje male nesuglasice. Ivanu smeta Marijina kolekcija vrećica, a ona kroz smijeh priznaje da se najčešće prepiru zbog njegovih navika.

In Magazin: Marija Kolb - 6 Foto: In Magazin

''Mislim da se najviše ljutim na njega jer evo kad uđe doma u stan onda i kako ide tako posije svoje stvari, ključevi od auta na jedno mjesto, ključevi od stana na drugo, jaknu preko stolice, novčanik na stol, i onda toga ima po svuda, i nije to neki problem nego kad on onda izlazi van je di mi je''.

Iako ih okolika često ispituje o prinovi, Marija iskreno kaže kako će zbog godina njihova mala obitelj najvjerojatnije takva i ostati. Neugodnih pitanja ne nedostaje, no naučila je da su takve odluke isključivo stvar partnera i nje.

In Magazin: Marija Kolb - 10 Foto: In Magazin

In Magazin: Marija Kolb - 11 Foto: In Magazin

''Zapravo treba vidjeti tko pita i iz koje namjere, ako je to neka bliska osoba koju zaista iskreno zanima kako si ti u toj fazi u svom životu, onda je to apsolutno legitimno pitanje, međutim ima puno noso zabadala i ima ljudi koji te to pitaju da bi te osudili, ili da bi te strpali u ladicu ili da bi ti nešto prigovorili i njihove namjere nisu iskrene i to je onda razina neugodnosti''.

Mariju Kolb trenutačno možemo gledati u mjuziklu Prvi spoj, predstavi Tinderella i Oko jedne hiže. A ako je suditi po energiji, humoru i ljubavi kojom osvaja publiku, njezini najbolji dani tek dolaze.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte na novaplus.hr.

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