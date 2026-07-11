Suprugu bivšeg gradonačelnika Splita kćer odvela na Ultru: ''Dočekale izlazak sunca!''

Saborska zastupnica Marijana Puljak pokazala je svoju opušteniju stranu i iznenadila pratitelje objavama s Ultra Europe festivala u Splitu.
Saborska zastupnica Marijana Puljak i supruga bivšeg gradonačelnika Splita Ivice Puljka na društvenim je mrežama podijelila prizore koji su mnoge iznenadili. Svojim pratiteljima javila se s Ultra Europe festivala koji se ovih dana održava u Splitu.3 vijesti o kojima se priča ''zauvijek u našim srcima'' Objavljene su informacije o posljednjem ispraćaju kćeri poznatog hrvatskog fotografa umrla u 36. godini Otkriven uzrok smrti glumice koja je bila zvijezda serije Nove TV maturantica Saša Lozar pokazao prekrasnu kćer i podijelio njen uspjeh kojim se malo tko može pohvaliti!
Najprije ih je dobro nasmijala objavivši video na kojem energično pleše, no otkrila je da snimka nije nova, već je nastala prije dvije godine.
@marijanapuljak Jeste li spremni za #ultra2026 @Ultra Europe Split? Jedva čekam! #split #croatia #ultraeurope #ultrafestival ♬ original sound - Marijana Puljak
"POV: Ono kad te kćer uhvati u momentu. Jeste li spremni za #Ultra2026? Jedva čekam", napisala je uz objavu na TikToku.
Marijana i Ivica Puljak - 1 Foto: Facebook
Pogledaji ovo Celebrity Ida Prester odgovorila na kontroverzan komentar o braku sa Srbinom: ''Koliko će još generacija odrastati...''
Ono što je najavila, ubrzo je i ostvarila. Puljak se potom javila i s ovogodišnjeg izdanja Ultre te podijelila fotografiju s kćeri, otkrivši da je upravo ona njezino omiljeno društvo za festivalske izlaske.
"Najbolje se partija s kćeri! Dočekale izlazak sunca na Ultri", poručila je uz zajedničku fotografiju koja je izazvala brojne reakcije pratitelja.
Galerija 3 3 3 3 3
Pogledaji ovo Celebrity Kate i William zaboravili na kraljevska pravila: Rijetki prisni prizori obišli su svijet
1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Celebrity Influencerica poginula nakon pada s 27. kata nebodera, jedna slučajnost ledi krv u žilama
1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Zanimljivosti Split je gorio do zore: Pogledajte prizore raspojasanih partijanera s prve večeri Ultre