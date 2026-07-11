Suprugu bivšeg gradonačelnika Splita kćer odvela na Ultru: ''Dočekale izlazak sunca!''

Saborska zastupnica Marijana Puljak pokazala je svoju opušteniju stranu i iznenadila pratitelje objavama s Ultra Europe festivala u Splitu.

Saborska zastupnica Marijana Puljak i supruga bivšeg gradonačelnika Splita Ivice Puljka na društvenim je mrežama podijelila prizore koji su mnoge iznenadili. Svojim pratiteljima javila se s Ultra Europe festivala koji se ovih dana održava u Splitu.

Najprije ih je dobro nasmijala objavivši video na kojem energično pleše, no otkrila je da snimka nije nova, već je nastala prije dvije godine.

"POV: Ono kad te kćer uhvati u momentu. Jeste li spremni za #Ultra2026? Jedva čekam", napisala je uz objavu na TikToku.

Marijana i Ivica Puljak - 1 Foto: Facebook

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Ono što je najavila, ubrzo je i ostvarila. Puljak se potom javila i s ovogodišnjeg izdanja Ultre te podijelila fotografiju s kćeri, otkrivši da je upravo ona njezino omiljeno društvo za festivalske izlaske.

"Najbolje se partija s kćeri! Dočekale izlazak sunca na Ultri", poručila je uz zajedničku fotografiju koja je izazvala brojne reakcije pratitelja.

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