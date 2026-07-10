Ovo su ljepše polovice belgijskih reprezentativaca: Vratar Courtois ljubi bivšu vojnikinju

Belgijska nogometna reprezentacija ovih će dana biti pod povećalom navijača, no pažnju će, kao i uvijek, privući i njihove ljepše polovice. Među belgijskim WAGsicama nalaze se fotografkinja, model, buduća stomatologinja i poduzetnica, a neke od njih već su dobro poznata lica s tribina najvećih nogometnih natjecanja.

Belgijska nogometna reprezentacija na velikim natjecanjima uvijek privlači veliku pozornost, a ništa manje zanimanja ne izazivaju ni partnerice reprezentativaca.

Dok neke uspješno grade karijere u svijetu mode, fotografije ili ljepote, druge se bave sasvim drukčijim zanimanjima i privatni život drže podalje od reflektora.

Mishel Gerzig

Thibaut Courtois i Mishel Gerzig upoznali su se na način tipičan za današnje vrijeme - preko društvenih mreža. Belgijski vratar javio joj se na Instagramu, a slučajni razgovor ubrzo je prerastao u ljubavnu vezu.

No Mishel nije samo poznato lice s društvenih mreža. Rođena je u Tel Avivu, a manekenstvom se počela baviti još kao tinejdžerica. S 18 godina nakratko je prekinula karijeru kako bi odslužila vojni rok u Izraelskim obrambenim snagama, gdje je služila u mornarici na poslovima povezanim s potragom i spašavanjem.

Michele Lacroix

Jedna od najpoznatijih belgijskih WAGsica svakako je Michele Lacroix, supruga Kevina De Bruynea. Vjenčali su se 2017. godine i zajedno imaju troje djece. Michele je vrlo aktivna na društvenim mrežama, gdje je prati velik broj obožavatelja, a redovito je uz supruga na najvećim nogometnim natjecanjima.

Lauren Flemings

Hans Vanaken i Lauren Flemings u braku su od 2018. godine, a zajedno imaju kćer. Lauren rijetko daje intervjue i privatni život nastoji držati podalje od očiju javnosti, no redovito pruža podršku suprugu s tribina.

Rafaella Szabo

Axel Witsel i Rafaella Szabo zajedno su još od 2008. godine te slove za jedan od najstabilnijih parova belgijskog nogometa. Tijekom godina osnovali su obitelj, a Rafaella je suprugu najveća podrška tijekom njegove bogate karijere.

Jozefien Van de Velde

Partnerica Charlesa De Ketelaerea istaknula se drukčijim životnim putem od većine WAGsica. Jozefien studira dentalnu medicinu, a uz studij je aktivna i na društvenim mrežama, gdje dijeli trenutke iz svakodnevice, putovanja i zajedničkog života s nogometašem.

Shireen Doku

Shireen Doku supruga je krilnog napadača Manchester Cityja i belgijske reprezentacije Jérémyja Dokua. Radi u beauty industriji, a s nogometašem dijeli i snažnu kršćansku vjeru. Par se vjenčao 2025. godine, a ubrzo su dobili i prvo dijete.

Shireen i Jeremy Doku Foto: Mancpicss66 / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Mendy Lauwrensens

Dugogodišnja partnerica Timothyja Castagnea poznata je kao fotografkinja i model. Mendy Lauwrensens često dijeli kadrove sa svojih putovanja i profesionalnih angažmana na društvenim mrežama, a redovito bodri Castagnea na velikim natjecanjima. Unatoč tome, privatni život nastoji zadržati podalje od medijske pozornosti.

Leya

Leya je djevojka braniča Zena Debasta. Na društvenim mrežama dijeli fotografije s putovanja i luksuznog načina života, a često prati svog partnera na reprezentativnim okupljanjima i utakmicama.

Tko još ljubavni život drži podalje od javnosti?

Nekolicina belgijskih reprezentativaca svoj privatni život uspješno skriva od javnosti. Među njima su Maxim De Cuyper, Koni De Winter, Brandon Mechele, Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Joaquin Seys, Arthur Theate, Amadou Onana, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Matias Fernandez-Pardo, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Diego Moreira, Alexis Saelemaekers i Leandro Trossard, čije partnerice uglavnom nisu poznate javnosti ili se rijetko pojavljuju u medijima.

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