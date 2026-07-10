Jedan trenutak bio je posebno emotivan na otvaranju najstarijeg hrvatskog filmskog festivala

Najstariji hrvatski filmski festival otvorio je svoje 73. izdanje, a pulska Arena još je jednom postala pozornica glamura, emocija i filmskih zvijezda. Crvenim tepihom prošetala je ekipa filma "Svadba", koji je otvorio ovogodišnji Pulski festival, a publika ih je dočekala s velikim oduševljenjem. Posebno emotivan bio je trenutak kada je prepuna Arena dugotrajnim pljeskom odala počast nedavno preminulom redatelju Zrinku Ogresti. Detalje zna naša Dijana Kardum.

Kad se upale reflektori, razvuče crveni tepih, a kamene tribine pulske Arene ispune do posljednjeg mjesta, jasno je da je stigao jedan od najiščekivanijih trenutaka ljeta. Najstariji hrvatski filmski festival otvorio je svoje 73. izdanje, a večer glamura, filma i emocija pripala je ekipi kinohita "Svadba", koja je prošetala Arenom.

''Morsko i ljetnje. U suštini nisam ni slutila, ali imam tremu. Imam tremu kao da je premijera filma iako smo se poklonili baš puno puta publici'', priča nam Anđelka Prpić.

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Trema je bila opravdana. Upravo je "Svadba" otvorila ovogodišnji festival, i to nakon što je postala najgledaniji hrvatski film u domaćim kinima. Simbolično, baš u pulskoj Areni film je dobio svojeg 800-tisućitog domaćeg gledatelja, koji je kući otišao s pozivnicom za premijeru nastavka.

''Ma lijep je osjećaj, posebno je lijepo da otvaramo festival s najuspješnijim filmom ikad u Hrvatskoj i da je Arena večeras puna'', izjavio je Rene Bitorajac.

Otvorenje Pula film festivala - 8 Foto: Vanesa Pandzic/Cropix

''Zvali me jer su naručili previše za jest i onda sam ja došao. Jako mi je drago, prvi put mi je filmski festival u Puli, s obzirom da sam bio 10 sec u filmu ovo je velik uspjeh za mene'', našalio se Goran Vinčić u svom stilu.

''Ide neka gospođa za mnom i govori ja, ja vas znam - ti si meni ko sestra. To mi je predivno jer ja stvarno veze s Hercegovinom nemam, ali dobro imam sluha'', kaže nam Linda Begonja.

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Da bi nastao film koji puni kina, treba proći i pokoji izazov.

''Najteže što je bilo je kupat se u bazenu koji je bio tipa 18 stupnjeva temperatura, a to smo snimali 3 i po sata. Tako da eto to je bilo teško. Mislim da se vidi kako dršćemo'', priča Roko Sikavica.

Otvorenje Pula film festivala - 4 Foto: Vanesa Pandzic/Cropix

Svečano otvoren 73. Pulski filmski festival - 4 Foto: In Magazin

''Da naučim onaj neki kineski bez obzira što su bile samo neke dvije rečenice. I to sam ja samoj sebi nametnula, predložila sam redatelju da ona priča i na kineskom i na ruskom i on kao može može super. I onda nisam uspjela doći do nekog tko to zna nego sam uz chat gpt učila taj kineski.i nekako sam jedva to savladala. I onda mi je Rene na premijeri, kad je pogledao film pošto nije vidio tu scenu rekao - jesi ovo ti ubacila, ja kao da mislim pohvalit će me, što nisi ubacila još malo, šta dvije rečenice'', izjavila je Anđelka Prpić.

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Filmski festival znači i susrete starih prijatelja, ali i rijetke izlaske onih kojima je posljednjih godina glavna pozornica – dječja soba.

''Nije, nije ali nisam dugo bila, otkako sam mama mislim da mi je ovo drugi put jer gle, ja kad dođem tu, onda s malom pa kasno je, pa je treba čuvat, pa se rano digne, sad kad je već velika kad je mogu ostavit onda...'', priča nam Lana Gojak.

Otvorenje Pula film festivala - 1 Foto: Vanesa Pandzic/Cropix

''Moje ljeto će biti kao što sad vidite znojit ću se puno, iako se mi debeli i na minusu znojimo, pa bit će nadam se dobro. Neće biti baš radno. Bit će radno, u smislu malo ću čitati i pisat, trudit ću se malo i da se odmorim'', priznao nam je Vinčić.

Uz smijeh, bilo je i emocija. Pulska publika dugim se pljeskom oprostila od nedavno preminulog redatelja Zrinka Ogreste, čiji su filmovi obilježili hrvatsku kinematografiju.

A onda je Arena zapjevala. "More dimboko, nebo visoko" odzvanjalo je drevnim zidinama uz Livija Morosina, zbor i tisuće glasova iz publike. Uz prskalice i poruku "Svemir u nama", završilo je otvorenje koje je još jednom pokazalo zašto se filmska čarolija u Puli ne pamti samo po filmovima, nego i emocijama.

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