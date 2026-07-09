Jedan ljubi glumicu, a drugi državljanku suparničkog tima: Ovo su partnerice francuskih nogometaša

Među francuskim reprezentativcima ima i onih čije su partnerice daleko od reflektora, no neke su ipak tijekom godina privukle pozornost javnosti zahvaljujući svojim karijerama, društvenim mrežama ili pojavljivanjima na velikim nogometnim natjecanjima.

Francuska večeras protiv Maroka igra jednu od najvažnijih utakmica na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu. Dok će Didier Deschamps i njegova momčad na travnjaku tražiti mjesto među četiri najbolje reprezentacije svijeta, veliku pozornost ponovno će privući i njihove ljepše polovice.

Za razliku od nekih drugih reprezentacija, poput Engleske ili Portugala, francuski nogometaši svoj privatni život uglavnom drže podalje od očiju javnosti. Ipak, nekoliko partnerica redovito puni naslovnice i prati svoje odabranike na najvećim nogometnim natjecanjima.

Ester Expósito i Kylian Mbappé

Najviše pažnje posljednjih mjeseci privlači upravo Kylian Mbappé. Francuskog kapetana mediji povezuju sa španjolskom glumicom Ester Expósito, zvijezdom Netflixove serije ''Elite''. Njihova se veza počela intenzivno spominjati nakon zajedničkih pojavljivanja i odmora u Ibizi, a iako nijedno nije službeno potvrdilo romansu, španjolski i francuski mediji već ih nazivaju jednim od najatraktivnijih slavnih parova u Europi. Expósito je jedna od najpraćenijih europskih glumica na Instagramu, gdje je prati više od 25 milijuna ljudi.

Ester Exposito - 4 Foto: Profimedia

Zoe Cristofoli i Theo Hernández

Jedna od najpoznatijih WAG-ica francuske reprezentacije svakako je talijanska influencerica i model Zoe Cristofoli. U vezi je s Theom Hernándezom od 2020. godine, a zajedno imaju sina. Zoe je poznata po odvažnim modnim kombinacijama, brojnim tetovažama i više od milijun pratitelja na društvenim mrežama, zbog čega je često među najfotografiranijim partnericama nogometaša.

Rima Edbouche i Ousmane Dembélé

Ousmane Dembélé privatni život čuva daleko od javnosti, no poznato je da se 2021. godine oženio Rius Edbouche. Marokanka rijetko daje intervjue i gotovo se nikada ne pojavljuje u medijima, zbog čega je mnogi smatraju jednom od najdiskretnijih supruga svjetskih nogometnih zvijezda. Par danas ima i dijete.

Rima Edbouche - 1 Foto: Profimedia

Ousmane Dembele Foto: Profimedia

Jessica Grondin Samba i Brice Samba

Među poznatim francuskim WAG-icama je i Jessica Grondin Samba, supruga vratara Bricea Sambe. Par se vjenčao u svibnju 2019. godine, a Jessica se u francuskim medijima opisuje kao poslovna žena koja privatni život ipak uglavnom drži podalje od pretjerane javne pozornosti. Francuski mediji ovih su dana ponovno pisali i o njihovu vjenčanju, posebno o njezinoj glamuroznoj vjenčanici.

Tiziri Digne i Lucas Digne

Lucas Digne godinama je u braku s Tiziri Digne, Francuskinjom koja je javnosti poznata po lifestyle, modnom i obiteljskom sadržaju na društvenim mrežama. Par se navodno upoznao još u školskim danima, a vjenčali su se 27. prosinca 2014. godine. Zajedno imaju troje djece, a Tiziri je sudjelovala i u reality formatu Mamans & Célèbres, u kojem je pokazala dio svakodnevice majke i supruge poznatog nogometaša.

Za razliku od brojnih reprezentacija čiji igrači i njihove partnerice redovito pune tabloide, većina francuskih reprezentativaca privatnost smatra prioritetom. Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, William Saliba, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, Marcus Thuram, Michael Olise, Bradley Barcola i Désiré Doué nikada nisu javno govorili o svojim ljubavnim životima, a eventualne veze nisu službeno potvrđene.

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