Tatjana Jurić u velikom intervjuu za naš portal govori o životu, ljubavi i gubicima: ''Priča će uvijek biti...''

Njezina knjiga "Muškarci lijevo, žene desno" posljednjih je dana jedna od tema o kojima se govori, a Tatjana Jurić u velikom intervjuu za naš portal otkriva što stoji iza nje, ali i progovara o privatnom životu, obitelji i iskustvima koja su je promijenila.

Tatjana Jurić objavila je knjigu "Muškarci lijevo, žene desno", osobnu priču u kojoj progovara o riječima, odnosima, ranjivosti, odgovornosti i iskustvima koja su je oblikovala. U velikom intervjuu otvoreno je govorila o naslovu knjige, lekcijama koje je naučila, majčinoj bolesti, ljubavi, karijeri, sreći i miru koji danas pronalazi dalje od kamera i mikrofona.

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Već sam naslov knjige nosi snažnu poruku. Rečenica "Muškarci lijevo, žene desno" Tatjani je, kako kaže, svojedobno bila upućena i dugo joj je odzvanjala u glavi. Upravo odatle krenula je potreba da razumije ne samo tuđe postupke nego i vlastite reakcije.

''Naslov moje knjige nosi rečenicu koja mi je svojedobno upućena, a koja mi je godinama odzvanjala u glavi te koju, sa svim onim što svojim odgojem i uvjerenjem nosim, nikako nisam mogla shvatiti, a tako sam željela razumjeti odakle izvire. Jer, toliko nam je svima nužno razumijevanje. U procesu stvaranja knjige, od moje inicijalne želje razumijevanja tuđih postupaka, shvatila sam da mi je važnije razumjeti vlastite reakcije o kojima progovaram u poglavljima svoje knjige. Svako poglavlje također nosi naziv jedne rečenice koja mi je upućena te opisuje zbivanja unutar mene same. Prema mom osobnom viđenju, sve su te rečenice duboko neprihvatljive, osobito kada je u pitanju emotivna izloženost, a ono što sam knjigom željela postići, uz želju da ispričam osobnu priču, bila je poruka da postoji odgovornost svakog pojedinca za izgovorenu riječ, i za djela, kao i to da nužnost za empatijom, razumijevanjem, vrednovanjem i poštovanjem prema drugima nema alternative'', objasnila nam je Tatjana.

Tatjana Jurić - 1 Foto: PR

Kada danas pogleda sebe od prije deset ili petnaest godina, ne govori o žaljenju ni o cijeni koju je platila, nego o lekcijama koje su je oblikovale.

''Ne treba gledati koliko smo pojedine lekcije platili. Lekcije su vrijedne, one čine naš život i iskustvo, oblikuju nas onakvima kakvi danas jesmo i na lekcijama treba biti zahvalan. Bez obzira na cijenu, dobrodošle su. Bilo bi možda ljepše lekcije dobivati uz što manje osobne štete, no za to nam je nužno poznavati alate međusobne komunikacije, ali i obrasce koji utječu na tu komunikaciju. Moja je knjiga i iz tog razloga nastala'', kaže nam.

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Godinama je u javnosti, a njezin privatni život često je bio predmet komentara. Ipak, kaže da ju mišljenja onih koji je zapravo ne poznaju nikada nisu previše opterećivala.

''Svi mi koji smo izloženi javnosti moramo biti spremni na brojne zaključke koji malokad imaju uporišta u stvarnim zbivanjima, ali to nije nešto što me previše opterećivalo. Mediji se danas konzumiraju površno, a priča će uvijek biti. Važniji je način na koji svatko od nas živi svoj život i najvažnije je zadržati vlastiti integritet''.

Tatjana Jurić - 2 Foto: Gordan Svilar/bravo

O ljubavi i prekidima govori bez dramatiziranja. Ne izdvaja ih kao jedine važne životne prijelomnice, nego kao dio šireg iskustva koje svi prolazimo u odnosima s drugima.

''Ne bih izdvojila prekide kao ono što je oblikovalo moja iskustva. Moja iskustva oblikuju sve situacije u kojima se nalazim, ljudi s kojima komuniciram i prilike, ili neprilike, s kojima se nosim. Ne samo ja, svi mi kroz život idemo oslanjajući se na interakciju s drugima, naše su priče u mnogočemu isprepletene, a prekidi su dio tih iskustava i nisu nešto od čega treba bježati.''

Na pitanje postoji li nešto što danas više nikada ne bi tolerirala u partnerskom odnosu, bez obzira na ljubav, odgovorila je kratko i jasno.

''Pročitajte moju knjigu. Svi su odgovori ondje'', poručila nam je Tatjana smijući se.

Jedna od najosobnijih tema o kojoj je javno govorila bila je bolest njezine majke. Iskustvo Alzheimerove bolesti donijelo je nemoć, bol, ali i duboko razumijevanje granice između osobe koju voli i bolesti koja ju je mijenjala.

Tatjana Jurić Foto: Instagram

''Nadam se da sam svojoj majci ostala do samoga kraja snaga, iako danas kada razmišljam, mislim da je moja majka snaga bila - upravo meni. Ono što mi je u našem suočavanju s maminom bolešću odmah na prvu bilo jasno jest razumijevanje gdje je moja mama, a gdje počinje njezina bolest. Čak i u onim trenucima kada je Alzheimer bio jači, kada sam sve s čime se mama nosila mogla samo promatrati, osjećati nemoć i limb, bila sam svjesna toga da moja mama daje najbolje što može.''

Upravo takve osobne priče, kaže, najviše mijenjaju čovjeka.

''Osobne priče uvijek nas najviše promijene, tako i treba biti. Ljudi su ti koji čine razliku, ljudi su ti koji nas oblikuju i koji utječu na nas. Osobito kada su u pitanju roditelji i bliski ljudi. Ako dopustimo da nas te priče dodirnu, otvara nam se mogućnost da postanemo bolji ljudi, blaži.''

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Javnost je često doživljava kao ženu koja uvijek ima odgovor, koja je samouvjerena i jaka. No Tatjana ističe da snaga i ranjivost ne mogu postojati jedna bez druge.

''Jačina i njezin izostanak uvijek idu ruku pod ruku. Nema snage bez ranjivosti, jer gdje ranjivost izostaje, ostaje samo sila. Tu sam silu mnogo puta dosad osjetila na vlastitoj koži, a danas sam upravo na tome zahvalna. Oni koji primjenjuju silu uvijek nas opomenu na to kakvi ne želimo i ne smijemo biti.''

Tatjana Jurić Foto: PR

Dugo je prisutna u medijima, a karijeru doživljava kao privilegij. Posao joj je, kaže, donio mnogo toga lijepoga, ponajviše povezanost s ljudima.

''Moj mi je posao pružio toliko prekrasnih stvari! Baviti se onime u čemu istinski uživaš pravo je bogatstvo. Prije svega, danas mi je donio povezanost sa širokim krugom javnosti od kojega, osobito ovih dana kada je moja knjiga zaživjela, primam toliko ljubavi i potpore. Gotovo četvrt stoljeća aktivnog komuniciranja s javnosti u programu uživo, osobito zadnjih 15-ak u radijskom eteru, donijelo mi je spremnost da još iskrenije i otvorenije progovoram o svemu onomu što život donosi. Dijelom me na to potiču i sve one tihe poruke iz inboksa koje iskreno progovaraju i o iskustvima s druge strane. Važno je dijeliti iskustva jasno i glasno jer tada stvaramo mogućnost za promjenu i napredak'', smatra.

U knjizi i javnim istupima otvara i pitanje položaja žena, njihovih izbora i očekivanja koja im se nameću. Smatra da problem nije samo u potrebi opravdavanja nego i u činjenici da za sve i dalje ne vrijede ista pravila.

''Već i samo postavljanje vašeg pitanja daje odgovor. Nije problem u nužnosti opravdavanja, problem je u tomu što mnogi još uvijek nisu dokučili u čemu je zapravo problem, a to je pretpostavka da u zajednici koju zajedno tvorimo, u istim okolnostima, ne postoje ista pravila za sve. Prožeti smo stereotipima i naslijeđenom isključivošću, ili kako sam to u predgovoru navela:

Tatjana Jurić Foto: Instagram

(…) A pojedinci koji to izgovaraju i prema tome djeluju, u nedostatku iskustvenog dijela, ne mogu spoznati o čemu je riječ. Nisu ni oni krivi, rekli bismo. Treba i njih shvatiti?! No jedno je shvaćanje, a drugo odgovornost, čijim nepreuzimanjem sudjelujemo u istoj dinamici. I ostajemo bez promjene koja će iznjedriti napredak. Ovom knjigom – preuzimam vlastitu odgovornost'', zaključila je Tatjana.

O majčinstvu je govorila otvoreno, bez uljepšavanja. Kaže da joj pitanja poput "Kad će dijete?" osobno ljudi uglavnom ne postavljaju, vjerojatno zato što o toj temi govori izravno.

''Moram reći da meni osobno ta pitanja ne upućuju. Vjerojatno zato što o toj temi uvijek izravno govorim, prvo svojoj okolini, a odnedavno i javno. Pojedinci u našoj okolini i dalje ne razumiju osobne granice koje je nužno poštovati'', smatra.

Na pitanje je li joj ikada bilo teško gledati kako drugi ostvaruju ono što je i sama priželjkivala, odgovara bez zadrške.

''Nikada. Tuđa sreća nikada nije umanjivala moj osjećaj sreće. Ali tuđa tuga uvijek je i meni osobno izazivala tugu'', kaže nam.

Ni na neuspjehe ne gleda kao na konačne poraze, nego kao na izazove i sastavni dio života.

Tatjana Jurić - 1 Foto: Instagram Screenshot

''Ne zazirem od svojih neuspjeha niti mislim da su oni konačni. Za mene je osobno neuspjeh samo izazov više. Ili, kako i to navodim u svojoj knjizi – moje me tuge ne čine nesretnom.''

Danas, kaže, jest sretnija nego prije deset godina. Ne govori pritom o uspjehu, nego o miru koji dolazi sa zrelošću.

''Itekako. Sa zrelošću dolazi mir, a s mirom dolazi zahvalnost za sve ono što imaš. Kako život ide, shvaćaš da nije poanta opterećivati se onime što si propustio ili što nemaš, već vrednuješ ono što imaš.''

Mir danas ne traži u poslu, kamerama ni mikrofonima. Iako je karijeru uvijek voljela, jasno odvaja posao od života.

''Trenutačno sam daleko i od mikrofona i od kamera, no čak i kad sam svakodnevno bila u tom okruženju, posao me nikada nije opterećivao preko one granice unutar koje ga treba raditi, a zatim živjeti život. Oduvijek sam znala da se život ne odvija na poslu, ma koliko ga voljela, i danas je tako. Sve ono u životu vrijedno, najvrjednije, nećemo pronaći na radnom mjestu'', zaključila je.

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Posebno emotivan trenutak doživjela je nedavno, tijekom posjeta obitelji u Kanadi.

''Evo baš prije koji dan, u Kanadi u posjetu svojoj obitelji. Svi smo plakali, i od sreće, i od nostalgije. Na stadionu na utakmici s Ganom dok sam gledala svoju kanadsku obitelj kako ponosito stoji na drugom kraju svijeta i iz sveg glasa pjeva našu himnu sa suzama u očima. Neopisiv osjećaj!'' otkriva.

O oprostu govori jednostavno, ali i s jasnom porukom da oprost ne briše posljedice.

''Oprostiti je najlakše! Ali to ne mijenja učinjenu štetu i konačnost određenog iskustva te odgovornost koje učinjeno nosi'', smatra.

Mlađim ženama poručila bi da jednu rečenicu ne bi trebale više nikada izgovoriti.

Tatjana Jurić Foto: PR

''Da nikada više ne trebaju izgovoriti rečenicu i pitanje: 'Je l' ti smetam?' Ponovno se referiram na svoju knjigu, ali predgovor je javno objavljen, pa tko je znatiželjan, može guglati kontekst'', poručila je.

Kada je trebala izdvojiti tri riječi koje je danas najbolje opisuju, nije željela govoriti sama o sebi.

''A ne, to ćete morati pitati druge. Najgore je samu sebe opisivati, svi se mi ogledamo u drugima i svatko nas može doživjeti samo i jedino iz svoje prizme shvaćanja života'', smatra.

Za kraj, na pitanje što bi voljela da ljudi jednog dana kažu o njoj, a da nema veze s televizijom ni knjigama, odgovorila je u svom prepoznatljivom tonu.

''Vi se već opraštate sa mnom? Pa ja sam tek krenula. U nadi da me kičma opet neće zaštekakati, dopustite mi da još radim na tome što će se jednom o meni govoriti'', poručila nam je Tatjana.

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