Partijaneri polugoli i mokri do kože! Druga večer Ultre rasplesala Split do zore

Druga večer Ultra Europe festivala u splitskom Parku mladeži donijela je vrhunske DJ nastupe, odličnu atmosferu i maštovita festivalska izdanja.

Druga večer Ultra Europe festivala još je jednom pretvorila splitski Park mladeži u epicentar elektroničke glazbe. Tisuće obožavatelja iz različitih dijelova svijeta uživale su u impresivnoj produkciji, vrhunskim nastupima i atmosferi koja je trajala do ranih jutarnjih sati.

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Na glavnoj pozornici izmjenjivala su se velika imena svjetske elektroničke scene. Publiku su rasplesali Maddix, Worship, Dom Dolla, Calvin Harris i Hardwell, dok su odličan dojam ostavili i Dash Berlin te hrvatski dvojac Vanillaz, koji je još jednom potvrdio svoj status među najistaknutijim domaćim DJ imenima.

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Druga večer Ultra festivala - 5 Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL/Pixsell

Druga večer Ultra festivala - 4 Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL/Pixsell

Snažni ritmovi, atraktivni svjetlosni efekti i vatromet obilježili su noć u kojoj je Split ponovno okupio ljubitelje elektroničke glazbe iz brojnih zemalja. Upravo međunarodna publika i jedinstvena energija jedan su od razloga zbog kojih Ultra Europe iz godine u godinu slovi za jedan od najpoznatijih festivala te vrste u Europi.

Druga večer Ultra festivala - 3 Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Druga večer Ultra festivala - 1 Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL/Pixsell

Druga večer Ultra festivala - 2 Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

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Posebnu pozornost ponovno su privukli i modni odabiri posjetitelja. Šarene kombinacije, neonski detalji, šljokice i originalni kostimi ispunili su festivalski prostor te dodatno naglasili prepoznatljiv vizualni identitet Ultre.

Druga večer Ultra festivala - 6 Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL/Pixsell

OVDJE pogledajte kako je protekla prva večer.

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