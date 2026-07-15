Kći Bojane Gregorić Vejzović zvijezda je njezine nove objave na Instagramu

Bojana Gregorić Vejzović podijelila je niz fotografija iz Dubrovnika, no najviše je pažnje privukla ona na kojoj pozira sa svojom kćeri Zoe.

Glumica Bojana Gregorić Vejzović ljeto provodi na najljepšim jadranskim i mediteranskim destinacijama. Nakon što je sa suprugom Enesom Vejzovićem istraživala Siciliju, ovih dana uživa u Dubrovniku, odakle je na društvenim mrežama podijelila niz fotografija.

A za ovaj grad vežu ju posebne uspomene. Među objavljenim fotografijama posebno se istaknula ona na kojoj pozira zagrljena s kćeri Zoe na Stradunu.

Bojana Gregorić Vejzović - 2 Foto: Instagram

"Dubrovnik i ja volimo se od 1975, prilažem i dokaz. Oduvijek je bio mjesto veselja, prijateljstava, umjetnosti i ljepote. A dijeliti trenutke u njemu sa svojom obitelji ogroman je blagoslov i sreća", poručila je Bojana uz objavu.

Bojana Gregorić Vejzović - 3 Foto: Instagram

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Glumica je i ranije govorila o svojoj djeci te je otkrila kako njezina kći Zoe slobodno vrijeme najradije provodi uz knjigu na svom balkonu. Osim Zoe, Bojana i Enes imaju i starijeg sina Raula.

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