Erling Haaland raskomotio se na jahti, evo kako puni baterije nakon Svjetskog prvenstva!

Erling Haaland uhvaćen je na odmoru u talijanskoj Taormini, gdje se opušta na luksuznoj jahti i puni baterije nakon naporne sezone.

Napadač Manchester Cityja i norveške reprezentacije snimljen je u Taormini u Italiji, gdje uživa na luksuznoj jahti u društvu prijatelja i reprezentativnog suigrača Sandera Berga.

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Erling Haaland je na jahti pokazao svoju impresivnu fizičku formu. Bez majice, s ručnikom prebačenim preko ramena i sunčanim naočalama, 24-godišnji nogometaš djelovao je potpuno opušteno dok je upijao sunce.

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Erling Haaland - 1 Foto: Zio Pino/COBRA TEAM / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

No, odmor nije prošao samo u znaku izležavanja. Haaland i Berg odlučili su podići razinu adrenalina pa su se provozali na jet-skiju. Norvežanin je tijekom vožnje bio vidno raspoložen, a osmijeh nije skidao s lica dok je velikom brzinom jurio po moru.

Erling Haaland - 3 Foto: Zio Pino/COBRA TEAM / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Ovaj odmor stigao je nakon zahtjevne sezone i nastupa za norvešku reprezentaciju, a čini se da je jedna od najvećih svjetskih nogometnih zvijezda pronašla idealan način za punjenje baterija prije novih izazova.

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Erling Haaland - 6 Foto: Powerpics / Alamy / Profimedia

Erling Haaland Foto: Instagram

Haaland je posljednjih godina jedan od najtraženijih nogometaša svijeta, a osim golovima, pažnju često privlači i svojim privatnim životom, koji rijetko izlaže javnosti. Zato su fotografije s odmora na Siciliji brzo privukle pozornost njegovih obožavatelja.

Erling Haaland i Isabel Haugseng Johansen - 2 Foto: Instagram

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