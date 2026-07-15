Prvi put u povijesti! Dva velika hrvatska benda najavila zajednički koncert

Ljubitelji domaćeg rocka došli su na svoje, dva hrvatska kultna benda najavila su suradnju.

Dva velika zagrebačka benda dogovorili su jedan od najvećih koncertnih događaja za sljedeću godinu.

Po prvi put u povijesti, dva hrvatska b(r)enda, dva glazbena simbola i ponosa grada Zagreba, čije karijere traju više od pola stoljeća, održat će pred ljeto 2027. godine veliki zajednički koncert!

Parni valjak i Prljavo kazalište - 1 Foto: Igor Cecelja

Parni valjak i Prljavo kazalište unatoč desetljećima ispunjenima bezvremenskim hitovima i tisućama održanih koncerata, nikada nisu nastupili zajedno.

Bit će to jedinstven glazbeni spektakl u Zagrebu koji će ispisati novo poglavlje hrvatske glazbene povijesti i publici priuštiti večer za pamćenje.

Parni valjak i Prljavo kazalište - 2 Foto: Igor Cecelja

O svim informacijama o ovom događaju javnost će biti pravovremeno obaviještena.