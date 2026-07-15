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Prvi put u povijesti! Dva velika hrvatska benda najavila zajednički koncert
Piše showbuzz.hr,
Danas
@ 15:18
Clubzone
Parni valjak i Prljavo kazalište - 1
Foto: Igor Cecelja
Ljubitelji domaćeg rocka došli su na svoje, dva hrvatska kultna benda najavila su suradnju.
Dva velika zagrebačka benda dogovorili su jedan od najvećih koncertnih događaja za sljedeću godinu.
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Po prvi put u povijesti, dva hrvatska b(r)enda, dva glazbena simbola i ponosa grada Zagreba, čije karijere traju više od pola stoljeća, održat će pred ljeto 2027. godine veliki zajednički koncert!
Parni valjak i Prljavo kazalište - 1
Foto: Igor Cecelja
Parni valjak i Prljavo kazalište unatoč desetljećima ispunjenima bezvremenskim hitovima i tisućama održanih koncerata, nikada nisu nastupili zajedno.
Bit će to jedinstven glazbeni spektakl u Zagrebu koji će ispisati novo poglavlje hrvatske glazbene povijesti i publici priuštiti večer za pamćenje.
Parni valjak i Prljavo kazalište - 2
Foto: Igor Cecelja
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