Slaven Bilić javno je govorio o problemu s kojim se suočio u mlađim danima: ''Lagao bih kad bi rekao...''

On je otac petero djece, pravnik, roker, bivši hrvatski reprezentativac, trener, a ponovno je i izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Sve je to Slaven Bilić. U priči Julije Bačić Barać otkrit ćemo što je obećao na početku novog mandata, kao i zanimljivosti iz njegove biografije. Kakav je bio učenik, kako se nosio s mucanjem u djetinjstvu, ali i njegove stavove o odgoju djece pogledajte u prilogu IN magazina.

Nakon 14 godina Slaven Bilić ponovno je na čelu hrvatske nogometne reprezentacije. I to ne s malim ambicijama.

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''Ja sam došao ovdje napraviti veliki rezultat'', poručio je.

Bilić je jedini naš izbornik koji se na tu funkciju vratio. Dva puta izbornik, dva puta šansa da napravi nešto veliko.

''Netko će protumačiti to da je to arogantno, ali nije arogantno, trebat će puno i sreće i truda i bit će jako teško, ali to nam je cilj, ja sam došao ovdje samo da napravim veliki rezultat'', dodao je Bilić.

I odmah nakon što je službeno izabran na novu staru funkciju, počele su analize. Jedna od njih je - je li dovoljno desno orijentiran?

''Ako sam ja nedovoljno desno, onda taj svijet ne valja, svijet cijeli je u problemu velikom, ako ja nisam dovoljno desno, dobro'', zaključio je Bilić.

Bilića pamtimo najprije kao nogometaša još iz one sjajne generacije '98., a mnogi od njega imaju velika očekivanja.

''Osjećam se da je to to vrijeme i da sam u najboljim godinama'', kaže.

U rujnu će ovaj Splićanin proslaviti 58. rođendan, po struci je pravnik, a važnost obrazovanja uvijek ističe.

''Pa koji otac ne bi volio da mu sin zaigra u Hajduka? Međutim, moj savjet je, ne smije se zanemarit škola''.

Jednom prilikom, prije čak 15-ak godina, otkrio nam je i kakav je bio učenik.

''Bio sam OK, bio sam odličan učenik, a ovako nisam baš bio miran, ali je sve to bilo u granicama pristojnosti'', izjavio je.

Tih prvih desetak godina života smatra najvažnijim za karakter djeteta.

''Ono što naučiš do 5. razreda si naučio ne u smislu znanja, to je više metafora, to te stavi nekakve gabarite kakav ćeš bit, hoćeš biti pristojan, karakterno, moralno'', smatra naš novi stari izbornik.

Bilić je poznat kao velik roker, svirao je čak u dva glazbena sastava i snimio nekoliko autorskih pjesama.

''Vrimena za gitaru uvik ima'', kaže.

A vrlo otvoreno govorio je i o problemu s mucanjem, koji ga je posebno mučio u mlađim danima.

"Lagao bih kad bi rekao da to nije smetalo, i da nije problem. To je meni bio veliki problem. Ali je to problem samo meni, sva okolina, svi prijatelji, profesori, brat i roditelji su to puno lakše prihvatili nego ja'', priznaje.

Otac je petero djece, iz prvog braka ima sina i kćer, a s dugogodišnjom partnericom Ivanom Đeldum dobio je tri kćeri. O privatnom životu ne govori mnogo, ali svjestan je svih izazova modernog roditeljstva.

''Dok god dijete živi s tobom, nije sve na tebi, često je alibi ima društvo, ide u školu, vrtić, ja ne mogu ništa, je, nije sve na tebi, ali u tebe je sikira, ti si taj koji odlučuje'', smatra Bilić.

Vodio je Vatrene, godinama klubove u inozemstvu, pa s pokrićem tvrdi, u životu, kao i u nogometu nedostaje:

''Lidera, fali onih nositelja, fali onih faca i karaktera. Ne nužno na pozitivan način, ne govorim ja o tehnici, fali tih koji preuzimaju odgovornost'', govori nam Bilić.

Nije lako preuzeti najodgovorniju ulogu u hrvatskom sportu. Hoće li ovaj karizmatični Dalmatinac ponovno probuditi nogometnu euforiju, doznat ćemo već na prvim velikim utakmicama.

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