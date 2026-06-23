Tko je osvojio srce norveškog zlatnog dečka nogometa? Lijepa brineta druži se s našim WAGsicama

Ljubavna priča Erlinga Haalanda i Isabel Haugseng Johansen započela je još u djetinjstvu u norveškom Bryneu, gdje su zajedno igrali nogomet, a danas, nakon nekoliko godina veze i rođenja sina, slove za jedan od najskladnijih i najprivatnijih sportskih parova.

Dok Erling Haaland ruši rekorde na nogometnim terenima i predvodi Norvešku na njezinu dugo očekivanu svjetsku smotru, uz njega je već godinama jedna od najvažnijih osoba u njegovu životu – Isabel Haugseng Johansen.

Njihova ljubavna priča daleko je od glamuroznih holivudskih romansi jer je započela mnogo prije slave, milijunskih ugovora i punih stadiona.

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Erling Haaland i Isabel Haugseng Johansen - 14 Foto: Profimedia

Erling Haaland i Isabel Haugseng Johansen - 13 Foto: Profimedia

Haaland i Isabel odrasli su u gradiću Bryneu na jugozapadu Norveške, gdje su oboje napravili prve nogometne korake u lokalnom klubu Bryne FK. Upravo ih je zajednička ljubav prema nogometu povezala još u djetinjstvu.

"Ona je igrala nogomet. Tako smo se upoznali i sve ostalo. Lijepo je jer razumiješ nogomet", ispričao je Haaland lani. "Ona se sjeća mnogo puta kada me viđala dok smo bili mlađi, ali ja se toga ne sjećam."

Isabel je kasnije otkrila da je kao djevojčica često promatrala buduću nogometnu zvijezdu, dok se Haaland kroz šalu prisjetio da je upravo ona napravila prvi korak i poslala mu poruku. Njihovo prijateljstvo s godinama je preraslo u vezu, a zajedno su od razdoblja kada je Haaland igrao za Borussiju Dortmund.

Erling Haaland i Isabel Haugseng Johansen - 16 Foto: Profimedia

Erling Haaland i Isabel Haugseng Johansen - 6 Foto: Profimedia

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Za razliku od mnogih partnerica nogometaša koje su izgradile karijere na društvenim mrežama, Isabel je dugo izbjegavala medijsku pozornost. I sama je bila nogometašica te je nastupala za žensku momčad Bryne FK, gdje je bila poznata po brzini na terenu. Nogomet joj je pomogao da razumije život profesionalnog sportaša, a upravo je to, prema Haalandovim riječima, jedan od temelja njihove veze.

"Iskreno, nisam bila najbolja u driblinzima i tim stvarima. Moja prednost bila je brzina. Trčala sam", prisjetila se Isabel.

Erling Haaland i Isabel Haugseng Johansen - 2 Foto: Profimedia

Isabel Haugseng Johansen Foto: COBRA / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Zajedno od 2021., par je svoju vezu godinama držao podalje od javnosti, a prvi put su zajedno fotografirani tijekom odmora u Marbelli 2022. godine. Iako se od tada povremeno pojavljuju na javnim događanjima, poput modnih revija ili dodjela nagrada, privatnost im je i dalje iznimno važna. Isabel je nedavno priznala da želi zaštititi svoju obitelj od pretjerane medijske pažnje te pažljivo bira koliko će detalja iz privatnog života podijeliti s javnošću.

Krajem 2024. godine njihova je ljubav dobila novu dimenziju kada su postali roditelji sina. Haaland je trudnoću otkrio na sebi svojstven način, objavivši fotografiju s nogometnom loptom ispod dresa i porukom "uskoro". Kasnije je više puta istaknuo da ga je očinstvo promijenilo te da je upravo dolazak sina pozitivno utjecao na njegovu mentalnu stabilnost i izvedbe na terenu.

Erling Haaland i Isabel Haugseng Johansen - 10 Foto: Profimedia

Erling Haaland i Isabel Haugseng Johansen - 1 Foto: Profimedia

Iako danas žive život svjetski poznatog sportskog para, njihova svakodnevica prilično je jednostavna. Haaland je otkrio da najviše vole provoditi vrijeme kod kuće, kuhati, igrati videoigre i graditi virtualne kuće u Minecraftu. Kada god mogu, vraćaju se u Bryne, gdje ih vežu obitelj, prijatelji i uspomene na dane prije slave.

Erling Haaland i Isabel Haugseng Johansen - 9 Foto: Profimedia

Erling Haaland Foto: Afp

Isabel je danas Haalandova najveća navijačica. Redovito ga prati na utakmicama Manchester Cityja i norveške reprezentacije, a često se može vidjeti kako slavi njegove uspjehe s tribina ili na travnjaku nakon osvajanja trofeja. Dok Haaland nastavlja graditi status jednog od najboljih nogometaša svijeta, čini se da upravo u Isabel ima osobu koja ga podsjeća na njegove korijene i život prije svjetske slave.

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