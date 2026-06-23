Isplivali novi detalji smrti zvijezde turske serije, obitelj traži dodatnu istragu

Novi detalji o smrti turske glumice Ece İrtem otkrivaju da istražitelji ispituju je li njezinu iznenadnu smrt možda uzrokovala infekcija ili sepsa nakon ugriza majmuna tijekom putovanja na Tajland tjedan dana prije tragedije.

Iznenadna smrt turske glumice Ece İrtem, poznate po ulozi Işıl u popularnoj seriji "Mostovi života", dobila je novi obrat.

Iako se isprva vjerovalo da je 35-godišnja glumica preminula od srčanog udara, sada se istražuje mogućnost da je njezina smrt povezana s ugrizom majmuna koji je zadobila tijekom putovanja na Tajland.

Galerija 13 13 13 13 13

Ece İrtem - 1 Foto: Instagram

Ece İrtem - 7 Foto: Instagram

Prema pisanju turskih medija, nakon smrti su na lijevoj ruci mlade glumice uočeni tragovi rana, zbog čega su njezina obitelj i odvjetnik zatražili dodatnu istragu. Navodno je İrtem samo tjedan dana prije smrti boravila na Tajlandu, gdje ju je ugrizao majmun.

Odvjetnik obitelji Uğur Gökkoyun podnio je zahtjev Glavnom državnom odvjetništvu u Istanbulu kako bi se ta okolnost uzela u obzir tijekom obdukcije. Istaknuo je da su, nakon razgovora s obitelji i stručnjacima, došli do saznanja kako ugriz majmuna može imati teške, pa i smrtonosne posljedice.

Pogledaji ovo Celebrity Kolinda Grabar-Kitarović pokazala oca i brata, koje rijetko viđa: ''Posebno mi je značilo...''

"U razgovorima sa stručnjacima saznali smo da ugriz majmuna može izazvati smrtonosne posljedice, uključujući sepsu, odnosno trovanje krvi", poručio je odvjetnik.

Ece İrtem - 8 Foto: Instagram

Ece İrtem - 1 Foto: Instagram

Ece İrtem - 1 Foto: Instagram

Stručnjaci upozoravaju da ugrizi divljih životinja mogu dovesti do brzog širenja infekcije u organizmu, a u nekim slučajevima i do sepse koja može izazvati ozbiljne komplikacije, uključujući srčane probleme. Upravo zbog toga obitelj želi da se tijekom obdukcije ispita je li smrt glumice možda posljedica infekcije zadobivene na putovanju.

Ece İrtem - 9 Foto: Instagram

Ece İrtem - 6 Foto: Instagram

Ece İrtem - 1 Foto: Instagram

İrtem je iznenada preminula u svom domu u Istanbulu 15. lipnja, a njezina smrt potresla je tursku javnost, kolege i brojne obožavatelje. Konačan uzrok smrti bit će poznat nakon detaljnog nalaza Instituta za sudsku medicinu, dok se istraga nastavlja.

Senidah otvorila dušu u podcastu "Nema labavo by IN Magazin": Progovorila o obitelji, ljubavi i koncertu u Areni Zagreb!

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Dino Jelusić o velikom nastupu svoje karijere i planovima za budućnost: ''Pred 50 tisuća ljudi...''

1/8 >> Pogledaji ovu galeriju +3 Celebrity Käärijä na bini zaplesao u kockastom dresu reprezentacije: ''Sada se osjećam kao Hrvat''

Pogledaji ovo Celebrity Novi obrat u slučaju nestale žene koji prati cijela Amerika: Obitelj je dobila uznemirujuću poruku?

Pogledaji ovo Celebrity Isklesani Rakitić sa zgodnom suprugom plovi Jadranom na Barbie brodu, fotke su hit!

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.