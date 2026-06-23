Isklesani Rakitić sa zgodnom suprugom plovi Jadranom na Barbie brodu, fotke su hit!

Atraktivni ružičasti brod nazvan "Barbie" postao je jedna od najzapaženijih ljetnih atrakcija u dubrovačkom akvatoriju, a među njegovim putnicima ovih dana našli su se i Ivan Rakitić te njegova supruga Raquel Mauri.
Brod neobičnog imena "Barbie" ovih dana privlači brojne poglede u dubrovačkom akvatoriju.3 vijesti o kojima se priča šarmantni filip Lana Jurčević podijelila rijetku fotografiju s partnerom, koji dolazi iz uspješne zagrebačke obitelji ''to je za mene nemoguće'' Enis Bešlagić o životu prije slave: ''Ne pamtim kad sam se okupao na nekoj javnoj plaži'' za in magazin Za samo 7500 eura kupila kuću s velikim imanjem! Zagrebačka influencerica otkrila kako će izgledati obnova
Osim upečatljive ružičaste boje koja ga čini nemogućim za ignorirati, pažnju privlači i samo ime koje neodoljivo podsjeća na popularnu lutku i filmski fenomen.
Ivan Rakitić i Raquel Mauri - 5 Foto: Instagram
Ivan Rakitić i Raquel Mauri - 1 Foto: Instagram
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Na ovom atraktivnom plovilu ljetne dane provodi i bivši hrvatski nogometni reprezentativac Ivan Rakitić, koji uživa u odmoru sa svojom obitelji. Fotografije s broda podijelila je njegova supruga Raquel Mauri, a prizori su brzo privukli pažnju pratitelja na društvenim mrežama.
''Hey Barbie, hey Ken'', ''Sviđa mi se ovo'', ''Hit!'', komentirali su pratitelji.
Ivan Rakitić i Raquel Mauri - 4 Foto: Instagram
Ivan Rakitić i Raquel Mauri - 2 Foto: Instagram
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Na objavljenim fotografijama Raquel pozira na pramcu prepoznatljivog ružičastog broda, dok na nekima društvo pravi i Rakitić. Par je djelovao opušteno i zaljubljeno, uživajući u sunčanom danu, kristalno čistom moru i ljepotama juga Hrvatske.
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