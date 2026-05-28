Nekad se bavio glazbom, potom postao glumac, a prošle godine kročio je i u politiku

Dok su mnogi domaći glumci često bili u središtu medijske pažnje, Alen Liverić svoju je karijeru godinama gradio tiho i bez velike pompe kroz brojne kazališne, filmske i televizijske uloge koje su ga učinile jednim od najprepoznatljivijih hrvatskih glumaca.

Na domaćoj glumačkoj sceni malo je umjetnika koji iza sebe imaju toliko snažnu i raznoliku karijeru, a pritom i dalje ostavljaju dojam čovjeka kojem slava nikada nije bila cilj.

Alen Liverić jedan je od onih glumaca koji su desetljećima prisutni u kazalištu, filmu i televiziji, ali nikada nisu pristali na estradni kalup. Njegov put nije bio izgrađen na skandalima i velikim naslovnicama, nego na radu, talentu i autentičnosti.

Alen Liverić Foto: Davor Zunic/Cropix

Rođen je 14. lipnja 1967. godine u Rijeci, gradu koji ga je obilježio i kojem se uvijek vraćao. Iako je odrastao na Kvarneru, njegovi korijeni sežu u zadarsko zaleđe – majka mu je iz Miletića pokraj Rtine, a otac iz Zatona. Upravo ta kombinacija riječkog duha i dalmatinskog temperamenta kasnije će oblikovati njegov karakter i pogled na život.

Alen Liverić Foto: Jure Miskovic/Cropix

Alen Liverić Foto: Berislava Picek/Cropix

Zanimljivo je da gluma nije bila njegova prva ljubav. Kao mladić ozbiljno je razmišljao o Likovnoj akademiji, a umjetnost ga je privlačila kroz crtanje i glazbu. Bio je aktivan na riječkoj glazbenoj sceni te je osnovao bend Prazni džepovi, a kasnije sudjelovao i u nastanku legendarnog Laufera – upravo je on bendu dao ime. No kada je 1986. upisao Akademiju dramske umjetnosti u Zagrebu, na tada dislociranom riječkom odsjeku, gluma je ipak prevagnula. Nakon što je otišao na studij, mjesto pjevača u Lauferu preuzeo je Damir Urban.

Alen Liverić - 3 Foto: Neja Markicevic / CROPIX

Alen Liverić - 2 Foto: Davor Zunic / CROPIX

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Diplomirao je 1990. godine i odmah postao član Hrvatske drame riječkog HNK Ivana pl. Zajca. Kazalište je ubrzo postalo njegov drugi dom. Publika i kritika vrlo su rano prepoznali njegov talent, posebno kroz snažne dramske i karakterne uloge. Nakon kraćeg angažmana u varaždinskom HNK-u, 2001. vraća se u Rijeku gdje godinama nosi repertoar riječkog kazališta i stječe status prvaka drame.

Tijekom karijere osvojio je brojne nagrade, među kojima se posebno izdvajaju nagrada za najboljeg mladog glumca za predstavu ''U očekivanju Godota'', ''Zlatni smijeh'' na Danima satire te prestižni ''Marul'' za glumačko ostvarenje u predstavi ''Filumena Marturano''.

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Iako je kazalište njegova baza, široka publika upoznala ga je kroz televizijske i filmske uloge. Gledatelji ga pamte iz serija ''Larin izbor'', ''Novine'', ''Počivali u miru'', ''Drugo ime ljubavi'', ''Kumovi'', ''Vatre ivanjske'' i ''Luda kuća''. Na filmu je ostvario zapažene nastupe u naslovima ''Ničiji sin'', ''Duga mračna noć'', ''Broj 55'', ''Četverored'' i ''Transatlantik''.

Osim po ozbiljnim dramskim ulogama, Liverić je prepoznatljiv i po svom dubokom glasu pa je radio sinkronizacije za velike animirane hitove. Hrvatska publika tako ga je mogla čuti kao Batmana u LEGO filmovima.

Alen Liverić o ispadanju iz showa Ples sa zvijezdama - 1 Foto: DNEVNIK.hr

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Privatno nikada nije volio previše eksponirati svoj život, a ima četvero djece. Iz prvog braka s Dijanom ima dvije kćeri, Mašu i Ledu. Od 2011. žive odvojeno, ali zajedno se brinu o djeci. S partnericom Anastazijom Balaž, također glumicom, ima sinove Lukasa i Lava. Anastazija iz prethodnog braka ima kćer Živu.

Posljednjih godina sve više vremena provodi u Zadru, gdje je od 2016. angažiran u HNK Zadar. Više puta je istaknuo kako mu odgovaraju zadarski mentalitet, mir i život uz more, nazivajući taj kraj rajem na zemlji.

Alen Liverić i Ela Romanova - 5 Foto: Nova TV

Alen Liverić i Ela Romanova Foto: Ranko Suvar/Cropix

Iako ga publika prvenstveno doživljava kao umjetnika, Liverić je prošle godine iznenadio mnoge ulaskom u političke vode. Našao se na nezavisnoj listi Marije Dejanović za Gradsko vijeće Nina, što je izazvalo velik interes javnosti.

Veliku novu popularnost donio mu je i show ''Ples sa zvijezdama'', u kojem je sudjelovao 2023. godine. Tada je priznao kako je riječ o potpuno novom iskustvu i teritoriju na kojem se nikada prije nije našao, no upravo ga je izazov privukao projektu.

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