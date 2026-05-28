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hrvatski šarmer

Nekad se bavio glazbom, potom postao glumac, a prošle godine kročio je i u politiku

Piše J. C., Danas @ 06:04 Nekad i sad komentari
Alen Liverić - 3 Alen Liverić - 3 Foto: Neja Markicevic / CROPIX

Dok su mnogi domaći glumci često bili u središtu medijske pažnje, Alen Liverić svoju je karijeru godinama gradio tiho i bez velike pompe kroz brojne kazališne, filmske i televizijske uloge koje su ga učinile jednim od najprepoznatljivijih hrvatskih glumaca.

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