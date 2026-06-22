Saborska zastupnica SDP-a pozirala u topiću i minici u društvu prijateljica

Sanja Radolović ponovno je privukla pažnju pratitelja na društvenim mrežama objavivši fotografije s ljetnog druženja u Istri, gdje je zablistala u elegantnoj bijeloj kombinaciji.

Saborska zastupnica SDP-a Sanja Radolović, koja je uz politički angažman često zapažena i zbog svojih modnih izdanja, na društvenim je mrežama podijelila fotografije s ljetne zabave održane u Istri.

Radolović je pozirala u društvu prijateljica na popularnom "white partyju", događaju na kojem su svi uzvanici bili odjeveni u bijele kombinacije, u skladu s temom večeri. Za ovu prigodu odabrala je trendi ljetni outfit koji je istaknuo njezin prepoznatljiv modni stil.

Sanja Radolović - 1 Foto: Instagram

Saborska zastupnica nosila je bijeli top u stilu korzeta s naramenicama te kratku bijelu suknju s volanima, dok je cijeli look upotpunila decentnim nakitom i bijelim ljetnim cipelama s punom petom. Opuštena atmosfera uz svjetla lampica i atraktivan ambijent istarske večeri dodatno su naglasili ljetni ugođaj.

Sanja Radolović Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL

Fotografija je brzo privukla pažnju njezinih pratitelja, koji su u komentarima pohvalili njezinu elegantnu kombinaciju i ljetni styling.

Radolović je drugi put izabrana kao saborska zastupnica s SDP-ove koalicijske liste u osmoj izbornoj jedinici, nakon što je ranije bila u pulskom Gradskom vijeću i Županijskoj skupštini Istarske županije. 37-godišnja političarka je završila Fakultet ekonomije i turizma Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, a ima i doktorat u području društvenih znanosti – polje ekonomije.

Zastupnice u Saboru - 3 Foto: Damjan Tadic / CROPIX

Sanja Radolović Foto: Duško Marušić/Cropix

Svoje funkcije u Saboru obavlja volontersk, a u imovinskoj kartici je prijavila da mjesečni neto od obnašanja dužnosti prima 432 eura.

Od 2016. godine radi kao voditeljica Službe za prostorni razvoj, investicije i investicijsko održavanje Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, gdje prima plaću koja iznosi 1964 eura.

Puno pozornosti često privlači i svojim modnim kombinacijama u Saboru.

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