Zašto je Seve koncert održala s ručnikom na glavi? Jednoj osobi ova će priča ostati u posebnom sjećanju

Severina je svojim pratiteljima na Instagramu omogućila ekskluzivan pogled iza kulisa koncerta u Crikvenici, a posebnu pozornost privukla je priča o scenskoj haljini koja je na kraju večeri završila u rukama jedne sretnice iz prvog reda.

Severina je nakon koncerta u Crikvenici, održanog 20. lipnja, na svom Instagram profilu podijelila seriju fotografija i videa kojima je obožavateljima omogućila uvid u cijelu koncertnu večer – od dolaska na lokaciju pa sve do posljednjih trenutaka nakon nastupa.

U središtu priče našla se atraktivna svjetlucava mini haljina ukrašena kristalima i ružičastim detaljima, koju je Severina nosila tijekom nastupa. Upravo je ta haljina dobila posebno mjesto u završnici večeri.

Severina - 4 Foto: Instagram

Severina - 3 Foto: Instagram

''Pošto je Instagram uveo opciju pojedinačnog opisa svake fotke unutar objave, krenimo u predstavljanje jučerašnje večeri u Crikvenici... Fotka 1. kao da je rađena za plakat moje monodrame 'Čekajući svog čovika' (iz 2005.)'', započela je Severina objavu.

Naime, u posljednjem videu objavljenom u galeriji Severina se obraća publici s pozornice i otkriva kako će haljinu u kojoj nastupa pokloniti jednoj djevojci iz prvog reda. Obećanje je ubrzo i ispunila. Cijelu galeriju pogledajte OVDJE.

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Sretna obožavateljica tako je postala nova vlasnica jedinstvene uspomene, a trenutak je dodatno ovjekovječila selfiejem sa Severinom nakon koncerta.

Severina - 5 Foto: Instagram

Severina - 2 Foto: Instagram

Na pozornici je bilo toliko vruće da je mokru kosu nakon nastupa zamotala u ručnik, a dio večeri tako je provela upravo u tom opuštenom izdanju.

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''S bine se vratilo u šlafroku i ručniku'', duhovito je zaključila Severina u opisu objave, sažimajući nesvakidašnji kraj još jedne koncertne večeri.

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