Jedva se izvukla iz smrskanog auta: Zvijezda kino-hita otkrila detalje teške nesreće

Minnie Driver javila se na Instagramu nakon što je preživjela tešku prometnu nesreću u Francuskoj.

Britansko-američka glumica Minnie Driver, koju publika pamti po filmu "Dobri Will Hunting", ali i seriji "Emily u Parizu", otkrila je da je prije nekoliko dana doživjela tešku prometnu nesreću u Francuskoj. Glumica se sada oporavlja u svom domu u Londonu, a pratiteljima se javila videom u kojem nosi ovratnik za vrat.

56-godišnja Driver ispričala je kako se s prijateljem Benom vozila seoskom cestom kada se na raskrižju pojavio drugi automobil koji se, prema njezinim riječima, nije zaustavio te je došlo do snažnog sudara. Naglasila je da oni nisu bili krivi za nesreću.

"Nekako smo uspjeli izaći iz toga... Zapravo, nismo izašli hodajući, ispuzali smo, ali izvukli smo se živi", ispričala je potresena glumica.

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Minnie Driver - 2 Foto: Instagram Screenshot

Minnie Driver Foto: Profimedia

Driver je u nesreći istegnula vrat, a priznala je i kako još uvijek osjeća posljedice šoka te često plače. Ipak, uvjerila je pratitelje da je dobro i da će se oporaviti.

Posebno je zahvalna automobilu Kia EV2 u kojem su se vozili. Glumica vjeruje da su upravo sigurnosne značajke vozila, među kojima su zračni jastuci koji okružuju putnike, odigrale ključnu ulogu u tome što su ona i njezin prijatelj preživjeli težak sudar.

Minnie Driver - 3 Foto: Instagram Screenshot

James Nesbitt, Minnie Driver Foto: Profimedia

Minnie Driver (Foto: Getty Images) Foto: Getty Images

"Razlog zbog kojeg nisam mrtva je automobil u kojem smo se vozili. Nikada prije nisam doživjela prometnu nesreću, ali zračni jastuci koji okružuju putnike sa svih strana spasili su nam živote", poručila je.

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Glumica nije zaboravila ni nepoznatog vozača kombija koji se nakon nesreće zaustavio i priskočio im u pomoć prije dolaska hitnih službi. Istodobno je spomenula i automobil čiji je vozač usporio kako bi vidio što se dogodilo, ali je potom nastavio dalje.

Minnie Driver - 4 Foto: Instagram Screenshot

Minnie Driver, Matt Damon Foto: Profimedia

"Toliko sam zahvalna što sam živa", poručila je Driver te zahvalila prijateljima, obitelji i svima koji joj pružaju podršku tijekom oporavka.

Otkrila je i da joj se prizori nesreće neprestano vraćaju te da još pokušava emocionalno procesuirati sve što se dogodilo.

"Moj mozak neprestano iznova proživljava sudar, što je jako teško, ali čini se da je to nužan dio procesuiranja svega što se dogodilo. I plakanje mi pomaže", napisala je uz objavu.

Minnie Driver (Foto: Getty Images) Foto: Getty Images

Minnie Driver (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

Driver je posljednjih mjeseci boravila u Francuskoj zbog snimanja serije "Emily u Parizu". Nakon nesreće vratila se u London, gdje se sada oporavlja, a prema zasad dostupnim informacijama njezina ozljeda ne bi trebala utjecati na raspored snimanja njezinih scena.

Minnie Driver proslavila se sredinom devedesetih filmom "Circle of Friends", dok joj je uloga Skylar u filmu "Dobri Will Hunting" uz Matta Damona i Bena Afflecka donijela nominaciju za Oscara za najbolju sporednu glumicu.

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