Pjevaču poznatom po hitu s Thompsonom pridružila se lijepa supruga: Zajedno su stali pred kamere

Nakon odlaska iz Hrvatskih ruža Antonio Maričević započeo je solokarijeru pjesmom "Otiša' sam", koju potpisuje Neno Ninčević, a u spotu mu se pridružila i supruga Senka.

Mnoge je početkom ljeta iznenadila odluka donedavnog pjevača Hrvatskih ruža da krene u solokarijeru, a nakon samo dva mjeseca marljivog rada Antonio Maričević objavio je svoju prvu pjesmu.

Odlaskom iz benda odlučio je slijediti vlastiti glazbeni put i publici predstaviti nove pjesme koje će vjerodostojno predstaviti njegov osobni glazbeni izričaj. U mediteranskom popu i zabavnoj glazbi najbolje se snalazi i smatra da tako može pokazati najbolji dio sebe i publici dati svoj maksimum.

Pjesmu "Otiša' sam" napisao mu je veliki domaći hitmejker Neno Ninčević, a njihovo prijateljstvo stasalo je tijekom zajedničke suradnje s Ružama, koje je proslavio duet s Thompsonom "Ako ne znaš što je bilo" i postao jedan od najvećih domaćih hitova posljednjih godina.

Antonio Maričević - 2 Foto: Domagoj Karačić/PR

Antonio Maričević - 4 Foto: Domagoj Karačić/PR

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"Svako prijateljstvo opstane ako je postavljeno na ispravnim temeljima, pa tako i naše. Moja odluka da odem iz benda nikome nije ostavila ni traga gorčine, odluke smo donijeli zajednički kako bi se svatko razvijao i išao dalje u smjeru u kojem se prepoznaje. Zato i Neno ostaje moj autor, a ja ću odsad sam voditi brigu o svojoj karijeri. Ova nova pjesma tek je početak jednog uzbudljivog putovanja; novog puta kojem se veselim da publici vratim onaj stari prepoznatljivi zvuk koji danas živi u narodu, a rijetko se čuje u novim pjesmama; na tragu nekadašnjih hitova Olivera, Miše i ostalih legendi mediteranske zabavne glazbe", govori Antonio.

Antonio Maričević - 3 Foto: Domagoj Karačić/PR

"Otiša' sam" donosi emotivnu priču o odlascima, životnim prekretnicama i snazi da se krene dalje, uz autentičnu interpretaciju i iskrenu emociju po kojoj je Antonio već osvojio publiku svojim prepoznatljivim vokalom.

U novom videospotu uz njega se pojavljuje njegova atraktivna supruga Senka, koja mu je, kako i pjesma govori, njegova svjetlost i luka.

Antonio Maričević - 1 Foto: Domagoj Karačić/PR

Antonio i Senka slove kao jedan od najskladnijih parova na domaćoj sceni, a u životu, ističu, sve važne odluke donose razgovorom uz međusobno uvažavanje. To je ujedno i recept njihova uspješnog braka.

Antonio Maričević - 5 Foto: Domagoj Karačić/PR

"Kad smo birali pjesme za moj samostalni album, ova koju upravo objavljujemo osvojila nas je na prvu i smatram da je ovo najbolji početak za novo glazbeno poglavlje mog života. Upravo okupljam vlastiti prateći bend i vjerujem da ćemo već uskoro krenuti sa zajedničkim svirkama. Neizmjerno se radujem uzbudljivim mjesecima koji slijede, a ako je suditi po reakcijama publike, nismo pogriješili. To je najveći vjetar u leđa koji svaki pjevač može dobiti", istaknuo je Antonio.

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