Pjevaču poznatom po hitu s Thompsonom pridružila se lijepa supruga: Zajedno su stali pred kamere

Nakon odlaska iz Hrvatskih ruža Antonio Maričević započeo je solokarijeru pjesmom "Otiša' sam", koju potpisuje Neno Ninčević, a u spotu mu se pridružila i supruga Senka.
Mnoge je početkom ljeta iznenadila odluka donedavnog pjevača Hrvatskih ruža da krene u solokarijeru, a nakon samo dva mjeseca marljivog rada Antonio Maričević objavio je svoju prvu pjesmu.3 vijesti o kojima se priča "kao da su Novak Đoković" Jedan od najpoznatijih svjetskih parova stigao na Jadran, ovakve reakcije vjerojatno nisu očekivali "Vruće je ovdje" Malo tko zna da je bila misica! Badić je istaknuo besprijekornu figuru zgodne voditeljice nova zvijezda na Jadranu Roger Federer stigao u Hrvatsku! Za njegovu ljubav prema našem otoku zaslužan je jedan poznati Hrvat
Odlaskom iz benda odlučio je slijediti vlastiti glazbeni put i publici predstaviti nove pjesme koje će vjerodostojno predstaviti njegov osobni glazbeni izričaj. U mediteranskom popu i zabavnoj glazbi najbolje se snalazi i smatra da tako može pokazati najbolji dio sebe i publici dati svoj maksimum.
Pjesmu "Otiša' sam" napisao mu je veliki domaći hitmejker Neno Ninčević, a njihovo prijateljstvo stasalo je tijekom zajedničke suradnje s Ružama, koje je proslavio duet s Thompsonom "Ako ne znaš što je bilo" i postao jedan od najvećih domaćih hitova posljednjih godina.
Antonio Maričević - 2 Foto: Domagoj Karačić/PR
Antonio Maričević - 4 Foto: Domagoj Karačić/PR
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"Svako prijateljstvo opstane ako je postavljeno na ispravnim temeljima, pa tako i naše. Moja odluka da odem iz benda nikome nije ostavila ni traga gorčine, odluke smo donijeli zajednički kako bi se svatko razvijao i išao dalje u smjeru u kojem se prepoznaje. Zato i Neno ostaje moj autor, a ja ću odsad sam voditi brigu o svojoj karijeri. Ova nova pjesma tek je početak jednog uzbudljivog putovanja; novog puta kojem se veselim da publici vratim onaj stari prepoznatljivi zvuk koji danas živi u narodu, a rijetko se čuje u novim pjesmama; na tragu nekadašnjih hitova Olivera, Miše i ostalih legendi mediteranske zabavne glazbe", govori Antonio.
Antonio Maričević - 3 Foto: Domagoj Karačić/PR
"Otiša' sam" donosi emotivnu priču o odlascima, životnim prekretnicama i snazi da se krene dalje, uz autentičnu interpretaciju i iskrenu emociju po kojoj je Antonio već osvojio publiku svojim prepoznatljivim vokalom.
U novom videospotu uz njega se pojavljuje njegova atraktivna supruga Senka, koja mu je, kako i pjesma govori, njegova svjetlost i luka.
Antonio Maričević - 1 Foto: Domagoj Karačić/PR
Antonio i Senka slove kao jedan od najskladnijih parova na domaćoj sceni, a u životu, ističu, sve važne odluke donose razgovorom uz međusobno uvažavanje. To je ujedno i recept njihova uspješnog braka.
Antonio Maričević - 5 Foto: Domagoj Karačić/PR
"Kad smo birali pjesme za moj samostalni album, ova koju upravo objavljujemo osvojila nas je na prvu i smatram da je ovo najbolji početak za novo glazbeno poglavlje mog života. Upravo okupljam vlastiti prateći bend i vjerujem da ćemo već uskoro krenuti sa zajedničkim svirkama. Neizmjerno se radujem uzbudljivim mjesecima koji slijede, a ako je suditi po reakcijama publike, nismo pogriješili. To je najveći vjetar u leđa koji svaki pjevač može dobiti", istaknuo je Antonio.
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