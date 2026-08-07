Vukovar već živi za Thompsonov koncert! Zbog ulaznica se stvorio golemi red

Velik interes za Thompsonov koncert u Vukovaru potvrdio je dugačak red fanova koji su već prvog dana prodaje čekali kako bi osigurali svoje ulaznice.

Da za koncert Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru vlada velik interes, pokazale su scene snimljene u gradu na samom početku prodaje ulaznica.

Brojni obožavatelji odlučili su svoju ulaznicu osigurati na prodajnom mjestu, a ispred njega se stvorio dugačak red koji se protezao ulicom. Na fotografijama se mogu vidjeti fanovi različitih generacija koji strpljivo čekaju svoj red, dok su se neki od ljetnih vrućina pokušavali rashladiti lepezama i vodom.

Fanovi Thompsona u Vukovaru - 1 Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Prodaja ulaznica za Thompsonov koncert u Vukovaru službeno je počela u petak, 7. kolovoza, u 12 sati, a koncert je zakazan za 29. kolovoza 2026. godine.

Fanovi Thompsona u Vukovaru - 3 Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Veliko zanimanje ne iznenađuje s obzirom na to da su fanovi na detalje ovog koncerta čekali mjesecima. Thompsonov tim još je u svibnju najavio veliki humanitarni koncert u Vukovaru, istaknuvši kako će događaj, osim glazbenog, imati i humanitarni karakter. Tada još nisu bili poznati datum ni informacije o ulaznicama.

Fanovi Thompsona u Vukovaru - 4 Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Mjesec dana poslije stigla je vijest koju su mnogi iščekivali – potvrđeno je kako će Thompson u Vukovaru zapjevati 29. kolovoza. Njegov je tim tada obožavateljima poručio da rezerviraju datum, a reakcije na društvenim mrežama već su dale naslutiti da bi interes mogao biti velik.

Fanovi Thompsona u Vukovaru - 5 Foto: David Jerkovic/PIXSELL

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Današnje fotografije iz Vukovara to su i potvrdile. Red ispred prodajnog mjesta privukao je pažnju prolaznika, a među okupljenima moglo se vidjeti i fanove u majicama s Thompsonovim imenom.

Fanovi Thompsona u Vukovaru - 6 Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Slične scene pratile su prodaju ulaznica i za neke od njegovih ranijih koncerata. Za dvoransku turneju u Osijeku, Varaždinu, Zadru i Zagrebu prošle je godine u jednom trenutku više od 19 tisuća ljudi čekalo na kupnju, a svi su koncerti potom rasprodani u svega nekoliko sati.

Fanovi Thompsona u Vukovaru - 7 Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Velika potražnja nastavila se i ove godine. Thompsonov koncert u Zaprešiću, održan 4. srpnja, rasprodan je već nekoliko sati nakon što su ulaznice puštene u prodaju.

Sudeći prema dugom redu koji se danas mogao vidjeti u Vukovaru, ni za koncert kojim će Thompson krajem kolovoza stići u grad na Dunavu interesa neće nedostajati.

Kako je izgledao koncert na Šubićevcu, pogledajte OVDJE.

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