Estradni glamur ostavio po strani: Mladi pjevač pokazao što radi između nastupa

Martin Kosovec nasmijao je pratitelje pokazavši kako pauze između nastupa i snimanja provodi u društvu konja, s bušilicom u ruci i daleko od pozornice.

Martin Kosovec posljednjih mjeseci ima pune ruke posla, no između nastupa i snimanja očito pronađe vremena i za sasvim drugačije aktivnosti. Mladi pjevač sada je pratiteljima pokazao kako izgleda jedan njegov slobodan trenutak, a objavom je ujedno otkrio i svoju šaljivu stranu.

Na Instagramu je podijelio fotografiju na kojoj pozira uz konja, odjeven u sasvim ležerno izdanje, s bušilicom u ruci. Umjesto glamura pozornice, reflektora i mikrofona, Kosovec se tako našao u znatno ruralnijem okruženju.

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Uz fotografiju je objavio i opis kojim je nasmijao pratitelje.

"Puno vas pita gdje sam i što radim između nastupa i snimanja. U balegi sa busilicom u ruci spikam sa konjem", napisao je Martin.

Martin Kosovec Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Martin Kosovec - 4 Foto: Tomislav Marić/Aquarius Records PR

Martin Kosovec - 2 Foto: Tomislav Marić/Aquarius Records PR

Fotografija pokazuje i da se u društvu životinje odlično snašao. Konj mu je prišao sasvim blizu, dok je Kosovec spustio pogled prema njemu, pa cijeli prizor djeluje kao da su se zaista upustili u razgovor, baš kako je pjevač napisao.

Martin Kosovec - 4 Foto: Vedran Metelko/PR

Martin Kosovec Foto: Damir Skomrlj/Cropix

Martin je ovime pokazao potpuno drugačiju stranu od one na koju je publika naviknula tijekom njegovih nastupa. I dok ga na pozornici gledamo u ozbiljnijem glazbenom izdanju, privatno očito ne nedostaje humora i spremnosti da se našali na vlastiti račun.

A ako su se njegovi pratitelji doista pitali što radi kada nije pred publikom ili kamerama, sada su dobili odgovor koji vjerojatno nisu očekivali – druži se s konjem, i to s bušilicom u ruci.

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