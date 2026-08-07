Internetom se širi posljednja poruka preminule TikTokerice, njezine riječi sada posebno bole

Influencerica Sydney Towle, koja je u 27. godini preminula nakon gotovo trogodišnje borbe s rijetkim rakom, iza sebe je ostavila snažnu poruku o važnosti ljubaznosti, empatije i nade.

Influencerica Sydney Towle, koja je gotovo tri godine javno dokumentirala svoju borbu s rijetkim oblikom raka, preminula je u 27. godini, a vijest o njezinom preranom odlasku objavili su brat Austin i majka na njezinim društvenim mrežama.

Nakon njezine smrti ponovno je privukao pozornost intervju u kojem je otkrila što bi željela poručiti ljudima kada bi snimala svoj posljednji video.

Sydney je imala samo 23 godine kada joj je dijagnosticiran kolangiokarcinom, rijedak rak žučnih vodova koji se uglavnom pojavljuje kod osoba starijih od 50 godina. Svoje iskustvo s bolešću otvoreno je dijelila na društvenim mrežama, gdje je okupila više od milijun pratitelja.

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Sydney Towle - 6 Foto: Instagram

Sydney Towle - 5 Foto: Instagram

U studenome 2025. gostovala je u podcastu Question Everything Danielle Robay te otkrila da je već razmišljala o tome koju bi poruku željela ostaviti iza sebe.

"Kad bih trebala snimiti još samo jedan video, što bih rekla? Kad bi to bio moj posljednji video, mislim da bih samo podsjetila ljude na ono što sam već rekla – odnosite se prema drugima s ljubaznošću", kazala je.

Sydney Towle - 7 Foto: Instagram

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Sydney je posebno naglašavala važnost empatije i suosjećanja.

"Ponašajte se prema ljudima onako kako biste željeli da se oni ponašaju prema vama. Zvuči kao klišej, ali nikada ne znamo kroz što netko prolazi. Malo ljubaznosti i pozitivnosti može nekome uljepšati dan ili čak cijeli tjedan", poručila je.

Sydney Towle - 2 Foto: Instagram

Sydney Towle - 4 Foto: Instagram

Posljednji mjeseci njezina života bili su posebno teški. U svibnju je otkrila da joj je jedan od liječnika rekao kako više neće nastaviti liječiti njezin rak te joj preporučio skrb na kraju života. Sydney je priznala da ju je ta vijest potpuno šokirala jer ona i majka nisu očekivale takav razgovor.

Unatoč svemu, nije željela odustati te je nastavila tražiti druge mogućnosti liječenja. Bolest je ipak nastavila napredovati, a pred kraj života prešla je na hospicijsku skrb.

Njezin brat Austin Towle nakon smrti prisjetio se koliko se snažno borila.

Sydney Towle - 3 Foto: Instagram

Sydney Towle - 1 Foto: Instagram

"Ona se jednostavno nastavila boriti. Želim da ljudi znaju da ništa nije gotovo dok zaista nije gotovo. Nemojte gubiti nadu, bez obzira na sve. Ona je nikada nije izgubila", rekao je.

Unatoč teškoj bolesti, Sydney je pokušavala živjeti punim plućima. Ostvarila je i san o modelingu te prošetala pistom na Miami Swim Weeku, a svoju popularnost koristila je kako bi podizala svijest o rijetkim vrstama raka.

@sydtowle Rest in Peace to the best sister ever. Sydney fought so hard and was always so positive and spread happiness wherever she went. Thank you all. ♬ original sound - syd

Njezina obitelj oprostila se od nje fotografijom na kojoj nasmiješena stoji na vrhu planine, opisavši je kao "beskrajnu zraku sunca". Iza Sydney je ostala i jednostavna poruka koju je željela da ljudi zapamte – budite ljubazni jedni prema drugima jer nikada ne znate kroz što netko prolazi.

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