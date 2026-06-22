Seksi mama! Najpoznatija sportska novinarka u badiću izgleda besprijekorno, rodila je prošlog mjeseca

Nakon što je nedavno postala majka, talijanska sportska voditeljica Diletta Leotta pokazala je da je u vrhunskoj formi, tijekom odmora na Ibizi mamila je poglede u oskudnom bikiniju, a njezina zategnuta figura ponovno je postala glavna tema stranih medija.

Talijanska televizijska voditeljica i sportska novinarka Diletta Leotta uživala je u morskim radostima sa suprugom, njemačkim nogometašem Lorisom Kariusom, a fotografi nisu propustili zabilježiti njezino izdanje koje je izazvalo brojne reakcije.

33-godišnja ljepotica zablistala je u crnom bikiniju s crvenim detaljima koji je naglasio njezinu vitku liniju i ženstvene obline. Posebnu pozornost privukla je činjenica da Diletta izgleda besprijekorno i svega kratko vrijeme nakon što je postala majka.

Diletta Leotta - 2 Foto: Profimedia

Diletta Leotta - 1 Foto: Profimedia

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Njezin suprug Loris Karius također je uživao u odmoru, a bračni par iskoristio je predah od poslovnih obveza za obiteljsko vrijeme na Mediteranu.

Diletta Leotta - 3 Foto: Profimedia

Podsjetimo, Diletta je prije mjesec dana rodila sina kojem su dali ime Leonardo. Par već ima kćerkicu Ariju rođenu 2023. godine.

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