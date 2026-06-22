Tko je Srpkinja koja ljubi jednog od najboljih vratara ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva?

Dok Eloy Room oduševljava nogometni svijet rekordnim brojem obrana i briljantnim nastupima na Mundijalu, pažnju javnosti privlači i žena koja ga vjerno prati s tribina.

Nakon što je na utakmici upisao nevjerojatnih 15 obrana i za svoju izvedbu zaradio savršenu ocjenu 10 na platformi SofaScore, vratar reprezentacije Curaçaa Eloy Room postao je jedna od glavnih tema među nogometnim fanovima.

No, uz njegove sportske uspjehe, mnoge je zainteresirao i njegov privatni život, točnije žena koja mu je najveća podrška s tribina.

Zorannah i Eloy Room - 1 Foto: Instagram

Zorannah - 19 Foto: Instagram

Riječ je o Zorani Jovanović, široj javnosti poznatijoj pod nadimkom Zorannah, jednoj od najutjecajnijih influencerica u regiji. Beograđanka rođena 1990. godine svoju je karijeru započela još 2011. godine pokretanjem bloga i YouTube kanala na kojem je dijelila modne savjete, beauty sadržaj i isječke iz svakodnevnog života. Tijekom godina izgradila je jednu od najvjernijih zajednica pratitelja na Balkanu te se profilirala kao uspješna poduzetnica i kreatorica sadržaja.

Zorana i Eloy svoju su vezu započeli 2023. godine, a ove su godine ljubav okrunili brakom. Nakon vjenčanja preselili su se u Miami, gdje danas zajedno žive.

Zorannah - 14 Foto: Instagram

Zorannah - 15 Foto: Instagram

Zorannah - 11 Foto: Instagram

Zorannah - 10 Foto: Instagram

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Influencerica često na društvenim mrežama dijeli trenutke iz njihove svakodnevice, a nije propustila ni priliku javno čestitati suprugu nakon njegove fenomenalne predstave na Svjetskom prvenstvu. Nakon što je Curaçao osvojio vrijedan bod, Zorannah mu je posvetila kratku, ali emotivnu poruku: "Igrač utakmice! Svima si pokazao tko si."

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Njihova ljubavna priča posljednjih je mjeseci privukla veliku pozornost javnosti, a Eloyevi uspjesi na terenu dodatno su povećali interes za jedan od najpoznatijih regionalnih parova. Na društvenim mrežama Zorannah danas prati više od milijun ljudi, a njezin utjecaj odavno je prerastao granice Srbije te ju je učinio jednom od najprepoznatljivijih influencerica u regiji.

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