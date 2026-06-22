Tko je Srpkinja koja ljubi jednog od najboljih vratara ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva?

Dok Eloy Room oduševljava nogometni svijet rekordnim brojem obrana i briljantnim nastupima na Mundijalu, pažnju javnosti privlači i žena koja ga vjerno prati s tribina.
Nakon što je na utakmici upisao nevjerojatnih 15 obrana i za svoju izvedbu zaradio savršenu ocjenu 10 na platformi SofaScore, vratar reprezentacije Curaçaa Eloy Room postao je jedna od glavnih tema među nogometnim fanovima.3 vijesti o kojima se priča legendarno ime Životna priča našeg glumca je poput scenarija za film: Danas živi u dalekoj Americi predivna mladenka Udala se članica Učiteljica! Vječnu ljubav obećala je našem cijenjenom tamburašu Ima 39 godina Mnogi ne vjeruju koliko dobro izgleda: Zanosna mama ponovno u centru pažnje
No, uz njegove sportske uspjehe, mnoge je zainteresirao i njegov privatni život, točnije žena koja mu je najveća podrška s tribina.
Zorannah i Eloy Room - 1 Foto: Instagram
Zorannah - 19 Foto: Instagram
Riječ je o Zorani Jovanović, široj javnosti poznatijoj pod nadimkom Zorannah, jednoj od najutjecajnijih influencerica u regiji. Beograđanka rođena 1990. godine svoju je karijeru započela još 2011. godine pokretanjem bloga i YouTube kanala na kojem je dijelila modne savjete, beauty sadržaj i isječke iz svakodnevnog života. Tijekom godina izgradila je jednu od najvjernijih zajednica pratitelja na Balkanu te se profilirala kao uspješna poduzetnica i kreatorica sadržaja.
Zorana i Eloy svoju su vezu započeli 2023. godine, a ove su godine ljubav okrunili brakom. Nakon vjenčanja preselili su se u Miami, gdje danas zajedno žive.
Zorannah - 14 Foto: Instagram
Zorannah - 15 Foto: Instagram
Zorannah - 11 Foto: Instagram
Zorannah - 10 Foto: Instagram
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Influencerica često na društvenim mrežama dijeli trenutke iz njihove svakodnevice, a nije propustila ni priliku javno čestitati suprugu nakon njegove fenomenalne predstave na Svjetskom prvenstvu. Nakon što je Curaçao osvojio vrijedan bod, Zorannah mu je posvetila kratku, ali emotivnu poruku: "Igrač utakmice! Svima si pokazao tko si."
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Njihova ljubavna priča posljednjih je mjeseci privukla veliku pozornost javnosti, a Eloyevi uspjesi na terenu dodatno su povećali interes za jedan od najpoznatijih regionalnih parova. Na društvenim mrežama Zorannah danas prati više od milijun ljudi, a njezin utjecaj odavno je prerastao granice Srbije te ju je učinio jednom od najprepoznatljivijih influencerica u regiji.
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