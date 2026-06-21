Rakitići uživaju u Dubrovniku: Fotografija s juga Hrvatske sve je oduševila

Romantika među kamenim ulicama Dubrovnika nije prošla nezapaženo – Ivan Rakitić i Raquel Mauri podijelili su trenutke koji su oduševili njihove pratitelje.

Ivan Rakitić i njegova supruga Raquel Mauri ponovno su pokazali zašto slove za jedan od najskladnijih sportskih parova. Ovoga puta pažnju su privukli fotografijama iz Dubrovnika, gdje uživaju u ljetnim danima zajedno sa svojim kćerima.

Ivan Rakitić i Raquel Mauri - 1 Foto: Instagram

Dok brojni domaći i strani turisti ovih dana istražuju ljepote Dubrovnika, među njima su se našli i Ivan Rakitić te njegova supruga Raquel Mauri. Na fotografiji koju je Raquel podijelila na društvenim mrežama par pozira u opuštenom izdanju u samom srcu povijesne jezgre, a u pozadini se nazire jedna od prepoznatljivih dubrovačkih baroknih građevina.

Ivan Rakitić i Raquel Mauri - 9 Foto: Instagram

Ivan Rakitić i Raquel Mauri - 3 Foto: Instagram

Rakitić je za šetnju odabrao svijetlu polo majicu i tamne kratke hlače, dok je Raquel zablistala u maslinastoj ljetnoj kombinaciji i sunčanim naočalama. Opušteni osmijesi i ležerna atmosfera još jednom su pokazali koliko uživaju u zajedničkim trenucima.

Ivan Rakitić i Raquel Mauri - 7 Foto: Instagram

Ivan Rakitić i Raquel Mauri - 6 Foto: Instagram

Raquel je kratko dala do znanja koliko joj se sviđa boravak u Hrvatskoj, a objava je u kratkom roku prikupila desetke tisuća reakcija i brojne komentare pratitelja.

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Ivan Rakitić jedan je od najuspješnijih hrvatskih nogometaša svoje generacije. Tijekom bogate karijere nastupao je za Basel, Schalke, Sevillu i Barcelonu, s kojom je osvojio Ligu prvaka, dok je s hrvatskom reprezentacijom 2018. godine osvojio srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu u Rusiji.

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Raquel Mauri i bivši hrvatski reprezentativac upoznali su se u Sevilli, a njihova ljubavna priča godinama privlači pažnju javnosti. Par je u braku od 2013. godine i imaju dvije kćeri, Altheu i Adaru, koje često putuju s roditeljima i dio su njihovih najljepših obiteljskih uspomena.

Ivan Rakitić i Raquel Mauri Foto: HIDALGO/MARCA / Sipa Press / Profimedia

Ivan Rakitić i Raquel Mauri Foto: HIDALGO/MARCA / Sipa Press / Profimedia

Obitelj Rakitić ovih dana boravi na jugu Hrvatske, koristeći slobodno vrijeme za uživanje u jednom od najljepših gradova na Jadranu. Sudeći prema objavama na društvenim mrežama, Dubrovnik ih je ponovno osvojio svojim šarmom, poviješću i jedinstvenom atmosferom.

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