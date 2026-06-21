Njegovu obitelj gotovo nitko nije vidio: Ovo je supruga prvog čovjeka FIFA-e

Gianni Infantino donosi odluke koje oblikuju svjetski nogomet, a njegova supruga Leena Al Ashqar godinama uspješno čuva privatnost obitelji i izbjegava medijsku pozornost.

Gianni Infantino već godinama jedno od najprepoznatljivijih lica svjetskog sporta, a njegova supruga Leena Al Ashqar uspješno izbjegava medijsku pozornost. Dok predsjednik FIFA-e često puni naslovnice zbog važnih odluka i velikih nogometnih natjecanja, njegova životna partnerica odabrala je potpuno drukčiji put – život daleko od reflektora.

Gianni Infantino i Leena Al Ashqar - 4 Foto: Profimedia

Leena Al Ashqar ima libanonske korijene, a odrasla je u Švicarskoj, gdje je upoznala svog budućeg supruga. Njihova ljubavna priča traje desetljećima i započela je mnogo prije nego što je Infantino postao jedan od najutjecajnijih ljudi u svijetu nogometa. Upravo zahvaljujući supruzi i njezinim obiteljskim vezama, Infantino je 2023. godine dobio i libanonsko državljanstvo, što je izazvalo veliku pozornost javnosti.

Gianni Infantino i Leena Al Ashqar - 3 Foto: Profimedia

Iako je zbog svoje funkcije često na putovanjima i pod povećalom javnosti, Infantino nikada nije skrivao koliko mu znači obitelj. Sa suprugom ima četiri kćeri, no detalje njihova privatnog života uspješno drže podalje od medija. Njihove kćeri rijetko se pojavljuju u javnosti, a obitelj nastoji sačuvati što normalniji život unatoč globalnoj prepoznatljivosti predsjednika FIFA-e.

Gianni Infantino i Leena Al Ashqar - 2 Foto: Profimedia

Par se upoznao tijekom života u Švicarskoj, zemlji u kojoj je Infantino izgradio značajan dio svoje profesionalne karijere. Prije nego što je 2016. godine postao predsjednik FIFA-e, godinama je radio u UEFA-i, gdje je obnašao dužnost glavnog tajnika. Tijekom svih tih godina Leena mu je bila najveća podrška, posebno u razdobljima intenzivnih poslovnih obveza i velikih profesionalnih izazova.

Gianni Infantino Foto: Cody Grubbs / Sipa USA / Profimedia

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Za razliku od mnogih supružnika poznatih osoba, Leena rijetko daje intervjue i gotovo se nikada ne pojavljuje u medijima. Upravo zbog toga često je nazivaju ''prvom damom FIFA-e''. Iako ne sudjeluje u javnom radu organizacije, smatra se da ima važnu ulogu u održavanju obiteljske stabilnosti, koja je Infantinu iznimno važna unatoč zahtjevima njegove funkcije.

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Dok Gianni Infantino vodi najmoćniju nogometnu organizaciju na svijetu i donosi odluke koje prate milijuni navijača, Leena Al Ashqar ostaje njegova najvjernija podrška iza kulisa – žena koja je odabrala privatnost umjesto slave, ali čiji je utjecaj na njegov život i karijeru mnogima neupitan.

Gianni Infantino Foto: Cody Grubbs / Sipa USA / Profimedia

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