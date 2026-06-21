Mnogi ne vjeruju koliko dobro izgleda: Zanosna mama ponovno u centru pažnje

Dok njezine fotografije iz dana u dan skupljaju tisuće komentara i milijune pregleda, brojni pratitelji slažu se u jednom – riječ je o jednoj od najatraktivnijih žena koje su posljednjih godina osvojile društvene mreže.

Američko-filipinska manekenka, glumica i poduzetnica Daphne Joy već godinama privlači pažnju javnosti svojim izgledom, ali i aktivnošću na društvenim mrežama, gdje je prati velika baza obožavatelja iz cijelog svijeta.

Daphne Joy - 11 Foto: Profimedia

Iako je tijekom karijere ostvarila niz poslovnih suradnji i pojavljivala se u različitim projektima iz svijeta zabave, široj publici poznata je i kao bivša partnerica repera 50 Centa, s kojim ima sina Sirea. Njihov odnos godinama je bio tema medijskih napisa, no Daphne je unatoč tome nastavila graditi vlastiti poslovni put i razvijati osobni brend.

Daphne Joy - 1 Foto: Profimedia

Daphne Joy - 2 Foto: Profimedia

Posljednjih godina njezino ime često se pojavljivalo u medijima zbog raznih javnih rasprava i sudskih procesa koji su privukli veliku pažnju javnosti. Daphne Joy pritom je odbacila optužbe koje su se pojavljivale u pojedinim medijskim izvještajima te nastavila voditi svoje poslovne projekte.

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Daphne Joy - 8 Foto: Profimedia

Ipak, najveću pozornost i dalje izazivaju njezine objave na Instagramu. Bilo da pozira u glamuroznim modnim kombinacijama, kupaćim kostimima ili tijekom svakodnevnih aktivnosti, njezine fotografije redovito postaju viralne i izazivaju brojne reakcije pratitelja.

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Mnogi ističu kako Daphne Joy, koja ima 39 godina, izgleda besprijekorno te ne kriju oduševljenje njezinom figurom i stilom života. Upravo zbog toga često se može pročitati kako je riječ o jednoj od najatraktivnijih majki na društvenim mrežama.

Daphne Joy - 5 Foto: Profimedia

Bez obzira na kontroverze koje su je pratile tijekom godina, Daphne Joy ostala je jedna od najpraćenijih internetskih zvijezda, a interes za njezin privatni i poslovni život ne pokazuje znakove usporavanja.

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Daphne Joy - 9 Foto: Profimedia

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