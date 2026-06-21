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Marko Bošnjak ponosno koračao Povorkom ponosa, pažnju ukrao natpis na njegovoj majici

Piše K.D., Danas @ 09:29 Celebrity komentari
Marko Bošnjak - 1 Marko Bošnjak - 1 Foto: Cropix

Marko Bošnjak ponovno je uspio privući pozornost javnosti, a ovoga puta glavna tema bila je poruka na njegovoj majici tijekom Povorke ponosa.

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