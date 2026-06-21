Marko Bošnjak ponosno koračao Povorkom ponosa, pažnju ukrao natpis na njegovoj majici

Marko Bošnjak ponovno je uspio privući pozornost javnosti, a ovoga puta glavna tema bila je poruka na njegovoj majici tijekom Povorke ponosa.

Hrvatski pjevač Marko Bošnjak sudjelovao je na ovogodišnjoj Povorci ponosa u Sarajevu, gdje je svojim modnim odabirom izazvao brojne reakcije među okupljenima i na društvenim mrežama.

Bošnjak se pojavio u bijeloj majici s natpisom na engleskom jeziku koji je odmah privukao pažnju javnosti. Fotografije i videozapisi s događaja ubrzo su završili na njegovim društvenim mrežama, gdje su pratitelji komentirali poruku koju je odlučio istaknuti tijekom šetnje ulicama glavnog grada Bosne i Hercegovine.

Marko Bošnjak - 2 Foto: Cropix

Iza natpisa krije se referenca na trenutak koji je obilježio njegov nastup na Eurosongu 2025. godine. Tijekom predstavljanja hrvatskog predstavnika u jednoj od emisija vezanih uz natjecanje, britanski voditelj Scott Mills izgovorio je rečenicu koja je tada izazvala velik broj komentara i rasprava među gledateljima. Bošnjak je sada taj viralni trenutak pretvorio u svojevrsnu šalu i dio vlastitog identiteta.

Marko Bošnjak - 3 Foto: Instagram

Markovu objavu s Povorke ponosa pogledajte OVDJE.

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Pjevač je na Instagramu objasnio da se radi o njegovom ''merchu'', dajući do znanja da je riječ o namjernoj poruci kojom se poigrava s medijskim natpisima i reakcijama koje su uslijedile nakon Eurosonga.

Marko Bošnjak - 1 Foto: Instagram

Njegovo pojavljivanje na sarajevskoj Povorci ponosa ponovno je otvorilo rasprave na društvenim mrežama, gdje jedni hvale njegov smisao za humor i samoironiju, dok drugi komentiraju simboliku poruke koju je odlučio nositi na jednom od najvažnijih događaja LGBTQ+ zajednice u regiji.

Marko Bošnjak - 2 Foto: Instagram

Bez obzira na podijeljena mišljenja, Bošnjak je još jednom pokazao kako zna privući pažnju javnosti te iskoristiti viralne trenutke za stvaranje vlastitog prepoznatljivog brenda.

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