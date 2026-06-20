One kradu pozornost nogometašima? Talijani su odabrali najatraktivnije žene Svjetskog prvenstva

Gazzetta dello Sport izdvojila je najpoznatije i najatraktivnije WAGsice Svjetskog prvenstva, među kojima su Georgina Rodriguez, Antonela Roccuzzo, Ester Expósito, Bruna Biancardi i druge partnerice najvećih nogometnih zvijezda.

Dok se nogometni navijači diljem svijeta pripremaju za nastavak uzbuđenja na Svjetskom prvenstvu 2026., talijanska Gazzetta dello Sport pozornost je usmjerila i na tribine.

Ugledni sportski medij sastavio je popis najpoznatijih i najatraktivnijih WAGsica (supruga i djevojaka nogometaša) koje će pratiti svoje partnere tijekom najvećeg nogometnog natjecanja na svijetu.

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Među najzvučnijim imenima našla se Georgina Rodriguez, zaručnica Cristiana Ronalda i jedna od najpraćenijih influencerica na svijetu s više od 72 milijuna pratitelja na Instagramu. Talijani su istaknuli njezinu uspješnu poslovnu karijeru, ali i veliku popularnost koju je stekla zahvaljujući Netflixovoj seriji I Am Georgina.

Georgina Rodriguez - 8 Foto: Profimedia

Georgina Rodriguez - 5 Foto: Profimedia

Na popisu se našla i Antonela Roccuzzo, dugogodišnja supruga Lionela Messija. Njihova ljubavna priča traje još od djetinjstva u argentinskom Rosariju, a danas slove za jedan od najstabilnijih i najomiljenijih sportskih parova na svijetu. Antonela je tijekom godina izgradila i uspješnu karijeru u svijetu mode te surađivala s brojnim poznatim brendovima.

Antonela Roccuzzo - 1 Foto: Profimedia

Antonela Roccuzzo - 2 Foto: Profimedia

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Posebnu pažnju privukla je i španjolska glumica Ester Expósito, koju publika najbolje poznaje po ulozi Carle Rosón u hit-seriji Elite. Posljednjih mjeseci povezuje je se s francuskom nogometnom zvijezdom Kylianom Mbappéom, zbog čega je postala jedno od najpraćenijih imena među partnericama nogometaša.

Ester Exposito Foto: IMAGO / imago stock&people / Profimedia

Ester Exposito Foto: Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Na Gazzettinu popisu našle su se i influencerica Bruna Biancardi, partnerica Neymara, poduzetnica i manekenka Agustina Gandolfo, supruga argentinskog reprezentativca Lautara Martíneza, kao i Isabel Haugseng Johansen, dugogodišnja partnerica norveškog napadača Erlinga Haalanda.

Agustina Gandolfo Foto: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Isabel Haugseng Johansen Foto: COBRA / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Inés García - 2 Foto: Instagram

Talijanski medij izdvojio je i neka nova lica koja će se prvi put naći pod povećalom svjetske javnosti. Među njima su mlada španjolska influencerica Ines Garcia, djevojka nogometnog wunderkinda Laminea Yamala, te Ashlyn Castro, partnerica engleske zvijezde Judea Bellinghama.

Iako će glavne zvijezde prvenstva biti nogometaši na travnjaku, nema sumnje da će njihove ljepše polovice ponovno privlačiti veliku pozornost fotografa, navijača i društvenih mreža. Kao i na svakom velikom natjecanju, WAGsice će i ovoga puta biti jedna od nezaobilaznih tema izvan samog terena.

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