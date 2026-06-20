Pretraži
više od 3000 sati rada

Objavljeni bajkoviti prizori s vjenčanja kosovske senzacije, njezina haljina ostavila je sve bez daha!

Piše E. G., Danas @ 21:36 Celebrity komentari
Dua Lipa i Callum Turner - 3 Dua Lipa i Callum Turner - 3 Foto: Profimedia

Dua Lipa podijelila je prve fotografije s raskošnog vjenčanja na Siciliji, na kojima je pokazala impresivnu Chanelovu vjenčanicu, slavne uzvanike i romantične trenutke sa suprugom Callumom Turnerom.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije najkomentiranije
Josipa Lisac i Vesna Pisarović gošće Jakovu Jozinoviću na drugom koncertu u Areni Zagreb
emotivna večer
"Sve si ispite položio": Jakov Jozinović je u Arenu doveo dvije velike glazbene dive!
Talijani odabrali najljepše WAGsice Svjetskog prvenstva 2026.
opaka konkurencija
One kradu pozornost nogometašima? Talijani su odabrali najatraktivnije žene Svjetskog prvenstva
Dua Lipa objavila fotografije s vjenčanja s Callumom Turnerom
više od 3000 sati rada
Objavljeni bajkoviti prizori s vjenčanja kosovske senzacije, njezina haljina ostavila je sve bez daha!
Hrvatske arene u ritmu velikih hitova
koncertna destinacija
Dva spektakla, jedna večer: Jakov Jozinović i Ricky Martin oduševili tisuće fanova
Sin Maje Šuput Bloom pjevao njezinu novu pjesmu
ma kakav hit!
Majin Bloom pokazao što misli o novoj pjesmi! Ovakvu reakciju nije se moglo sakriti
Matija Cvek i Aleksandra Prijović se pridružili Jakovu Jozinoviću na koncertu u Areni Zagreb
publika je eruptirala
Nitko nije očekivao ovo iznenađenje: Aleksandra Prijović pojavila se na pozornici uz Jakova Jozinovića!
Jakov Jozinović ekskluzivno na Dnevnik Nove TV
"sebi sam jasno obećao..."
Je li Meri došla u Arenu? Jakov Jozinović ekskluzivno za Dnevnik Nove TV zaintrigirao odgovorom
Renata Lovrinčević Buljan prisjetila se ljetnih dana sa Žanamari: U minijaturnim bikinijima uživale na jahti
brčkanje u moru
Seksi video s jahte: Zbog bujnih oblina i tanga-bikinija dviju Hrvatica proradila mašta pratiteljima
Životna priča Marije Borić
Naša glumica
Nakon udaje za HDZ-ovca posvetila se obitelji, a sjećate li se u kojoj se seriji Nove TV proslavila?
Anne Hathaway čeka treće dijete
otkrila veliku tajnu
Omiljena slatkica u 44. godini čeka treće dijete, sretnu vijest potvrdila je videom
Maja Šuput pokazala isklesanu figuru u minijaturnom badiću 3
''komad uživa''
Nauljena Šuput na jahti pozirala u badiću iz kojeg je izvirilo malo previše
Osvanule nove fotografije djevojke Joška Gvardiola Lu Mastrović 3
evo gdje je bila
Osvanula je nova fotka lijepe i samozatajne djevojke Joška Gvardiola!
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Policija u Njemačkoj pronašla tijelo djeteta
horor u njemačkoj
Tromjesečnu bebu oteli iz kolica, okončana je velika potraga: Policija pronašla tijelo
Dva potresa pogodila Grčku
podrhtavanje tla
Dva potresa pogodila turističku destinaciju: Zbog opasnosti od odrona hitno evakuirani turisti
Opoziv proizvoda: Povlači se kruh sa sjemenkama
opoziv proizvoda
Povlači se kruh iz poznatog trgovačkog lanca: "Ne konzumirajte ga, vraćamo novac"
show
Jakov Jozinović ekskluzivno na Dnevnik Nove TV
"sebi sam jasno obećao..."
Je li Meri došla u Arenu? Jakov Jozinović ekskluzivno za Dnevnik Nove TV zaintrigirao odgovorom
Matija Cvek i Aleksandra Prijović se pridružili Jakovu Jozinoviću na koncertu u Areni Zagreb
publika je eruptirala
Nitko nije očekivao ovo iznenađenje: Aleksandra Prijović pojavila se na pozornici uz Jakova Jozinovića!
Renata Lovrinčević Buljan prisjetila se ljetnih dana sa Žanamari: U minijaturnim bikinijima uživale na jahti
brčkanje u moru
Seksi video s jahte: Zbog bujnih oblina i tanga-bikinija dviju Hrvatica proradila mašta pratiteljima
zdravlje
Kolonoskopija više ne mora biti toliko neugodna: Nova pravila olakšavaju pripremu
Izdane su nove smjernice
Kolonoskopija više ne mora biti toliko neugodna: Nova pravila olakšavaju pripremu
Koliko puta biste trebali moći sjesti i ustati u 30 sekundi za svoju dob?
Isprobajte ovaj test
Koliko puta biste trebali moći sjesti i ustati u 30 sekundi za svoju dob?
Predoziranje melatoninom: Popularan dodatak za spavanje može izazvati ove simptome
Koliko je zapravo previše?
Predoziranje melatoninom: Popularan dodatak za spavanje može izazvati ove simptome
zabava
Trudnica izašla iz mora i imala je što vidjeti, pridružio joj se osmi putnik
Dr. Hobotnica
Trudnica izašla iz mora i imala je što vidjeti, pridružio joj se osmi putnik
Vozač romobila umalo završio ispod šlepera, snimka pokazala koliko ga je dijelilo od tragedije
Kao muha bez glave
Vozač romobila umalo završio ispod šlepera, snimka pokazala koliko ga je dijelilo od tragedije
Boli njega briga za turiste: Lokalno stanovništvo više nema živaca za glupiranje, ovo je bila bolna lekcija
Što kažete?
Boli njega briga za turiste: Lokalno stanovništvo više nema živaca za glupiranje, ovo je bila bolna lekcija
tech
Gdje je Djed Božićnjak upravo? Pratite svaki njegov potez na putu prema Hrvatskoj
Tradicija duga više desetljeća
Gdje je Djed Božićnjak upravo? Pratite svaki njegov potez na putu prema Hrvatskoj
sport
Senzacionalna vijest: Ronaldinho se u 47. godini vraća nogometu, potpisao je klub iz Italije!
Ma je li moguće?!
Senzacionalna vijest: Ronaldinho se u 47. godini vraća nogometu, potpisao je klub iz Italije!
Hrvatsku čeka najteži mogući ždrijeb? Projekcije otkrile paklenu rutu do finala SP-a
Same velesile
Hrvatsku čeka najteži mogući ždrijeb? Projekcije otkrile paklenu rutu do finala SP-a
Turki Al-Sheikh teško je bolestan: "Uskoro neću znati kako se zovem, imam jednu želju!"
ŠOKANTNE VIJESTI
Čovjek koji je spasio boks teško je bolestan: "Uskoro neću znati kako se zovem, imam jednu želju!"
tv
Tajne prošlosti: Ne propustite pogledati koje vas napetosti očekuju u novim epizodama serije "Tajne prošlosti"!
TAJNE PROŠLOSTI
Ne propustite pogledati koje vas napetosti očekuju u novim epizodama serije "Tajne prošlosti"!
Daleki grad: Više ne skrivaju svoju vezu! Zaljubili su se na snimanju serije
DALEKI GRAD
Više ne skrivaju svoju vezu! Zaljubili su se na snimanju serije
Daleki grad: Hoće li okrutna ucjena nanijeti bol doznajte u novim epizodama serije "Daleki grad"
DALEKI GRAD
Hoće li okrutna ucjena nanijeti bol doznajte u novim epizodama serije "Daleki grad"
putovanja
Više od začina: Čudesna mediteranska "biljka koja liječi sve"
Kadulja ili žalfija
Više od začina: Čudesna mediteranska "biljka koja liječi sve"
Sinjski, vrlički, hercegovački: Sve tajne slasti najboljih uštipaka
Recept za najbolje uštipke
Sinjski, vrlički, hercegovački: Sve tajne slasti najboljih uštipaka
Lagani ručak: Salata od tune s preljevom koji joj krade sve pohvale
Ideja za ljeto
Lagani ručak: Salata od tune s preljevom koji joj krade sve pohvale
novac
Istodobne racije u Hrvatskoj i Sloveniji: Pod istragom najveći svjetski proizvođač kućanskih aparata
Nedopušteni dogovor?
Istodobne racije u Hrvatskoj i Sloveniji: Pod istragom najveći svjetski proizvođač kućanskih aparata
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
Povoljno
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
Ove europske zemlje imaju najviše milijunaša s bogatstvom većim od 25 milijuna eura
Raste broj ultrabogatih
Ove europske zemlje imaju najviše milijunaša s bogatstvom većim od 25 milijuna eura
lifestyle
Street style iz središta Zagreba u cvjetnoj mini haljini i crvenim balerinkama
Jednostavno, a efektno
Špica je bila njena modna pista: Oko izbora obuće neki bi dvojili, ali haljina je perfekcija
Jelena Đoković proslavila 40. rođendan u kratkoj haljinici i ravnim sandalama
super kombinacija
Jelena Đoković: "Gole" sandale od 49 eura i najslađa ljetna haljina za proslavu rođendana
Kolač od kokosa bez pečenja za 10 minuta
kako je sočan
Čekamo ljeto uz fini kolač od kokosa bez pečenja, spreman je za 10 minuta
sve
Street style iz središta Zagreba u cvjetnoj mini haljini i crvenim balerinkama
Jednostavno, a efektno
Špica je bila njena modna pista: Oko izbora obuće neki bi dvojili, ali haljina je perfekcija
Jelena Đoković proslavila 40. rođendan u kratkoj haljinici i ravnim sandalama
super kombinacija
Jelena Đoković: "Gole" sandale od 49 eura i najslađa ljetna haljina za proslavu rođendana
Kolač od kokosa bez pečenja za 10 minuta
kako je sočan
Čekamo ljeto uz fini kolač od kokosa bez pečenja, spreman je za 10 minuta
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene