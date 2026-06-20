Objavljeni bajkoviti prizori s vjenčanja kosovske senzacije, njezina haljina ostavila je sve bez daha!

Dua Lipa podijelila je prve fotografije s raskošnog vjenčanja na Siciliji, na kojima je pokazala impresivnu Chanelovu vjenčanicu, slavne uzvanike i romantične trenutke sa suprugom Callumom Turnerom.

Dua Lipa podijelila je prve službene fotografije sa svog vjenčanja s glumcem Callumom Turnerom, dva tjedna nakon slavlja na Siciliji, a prizori s luksuzne proslave oduševili su njezine milijune pratitelja diljem svijeta.

Pjevačica i glumac ranije ovog mjeseca izrekli su sudbonosno "da" na raskošnoj ceremoniji održanoj u povijesnoj vili Villa Valguarnera, nekoliko dana nakon civilnog vjenčanja u Londonu. Fotografije prikazuju romantične trenutke mladenaca, slavlje do ranih jutarnjih sati te spektakularan vatromet koji je obilježio njihovu posebnu večer.

Dua je za veliki dan odabrala impresivnu Chanelovu haute couture vjenčanicu dizajnera Matthieua Blazyja. Haljina otvorenih leđa bila je ukrašena tisućama srebrnih i bijelih perlica, dok je dugi šlep krasilo čak 25.000 pera. Posebnu pažnju privukao je i raskošni veo za čiju je izradu bilo potrebno više od 3.000 sati ručnog rada.

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Dua Lipa i Callum Turner - 1 Foto: Profimedia

Dua Lipa i Callum Turner - 2 Foto: Profimedia

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Uz niz fotografija koje je snimio poznati fotograf David Sims, Dua je na Instagramu kratko napisala: "Mr And Mrs", čime je službeno potvrdila novo životno poglavlje.

Među uzvanicima našla su se brojna poznata imena, uključujući Eltona Johna, koji je mladencima otpjevao svoj legendarni hit "Your Song", kao i Charli XCX te Donatellu Versace. Na slavlju nije nedostajalo ni elemenata koji odaju počast Duinim albanskim korijenima, pa su gosti uživali u tradicionalnoj glazbi i plesu.

Dua Lipa Foto: Instagram

Dua Lipa i Callum Turner - 3 Foto: Profimedia

Dua Lipa Foto: Profimedia

Nakon vjenčanja mladenci su krenuli na romantični medeni mjesec po Italiji. Posjetili su Amalfi, Taorminu i Rim, gdje su snimljeni kako razmjenjuju nježnosti kod slavne Fontane di Trevi.

Objava prvih fotografija izazvala je oduševljenje među obožavateljima, a komentari čestitki i komplimenata pristizali su sa svih strana svijeta.

Par je zajedno od siječnja 2024., a zaručio se u srpnju prošle godine.

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