Thompsonova supruga javno komentirala hrvatsku pjevačicu koju prati godinama!

Sandra Perković na svojem Facebooku je pohvalila novu pjesmu Nine Badrić "Čuvam njen dom".

Supruga Marka Perkovića Thompsona Sandra još je jednom pokazala koliko cijeni domaću glazbenu scenu, a posebno jednu od najpopularnijih hrvatskih pjevačica – Ninu Badrić.

Na svom Facebook profilu podijelila je Nininu novu pjesmu "Čuvam njen dom", uz kratku, ali znakovitu poruku: "Volim Ninu 🤍 pjesma je top!"

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Objava je brzo privukla pažnju njezinih pratitelja, koji su u komentarima podržali i Badrić i Sandrinu glazbenu preporuku. Nova pjesma hrvatske glazbene zvijezde posljednjih dana bilježi brojne pozitivne reakcije publike, a među onima koje je posebno osvojila našla se upravo Perković.

Marko Perković Thompson i supruga Sandra Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Nina Badrić - 1 Foto: Josip Moler/Cropix

Da njezine simpatije prema Nini Badrić nisu novost, poznato je već godinama. Sandra je više puta pokazala kako prati Nininu karijeru i rado sluša njezine pjesme, objavljujući ih na Facebooku.

Nina Badrić ovih dana uživa u uspjehu svoje nove pjesme "Čuvam njen dom", koja je među publikom naišla na vrlo dobre reakcije. Emotivna interpretacija i prepoznatljiv Ninin vokal ponovno su osvojili slušatelje, a podrška poznatih osoba poput Sandre Perković samo je dodatno skrenula pozornost na novu glazbenu priču.

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