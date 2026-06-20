Matija Cvek oglasio se nakon spektakla Jakova Jozinovića u Areni: Jedan prizor posebno mu je ostao u sjećanju

Matija Cvek javio se nakon gostovanja na koncertu Jakova Jozinovića u Areni Zagreb, podijelivši zajedničke fotografije.

Prvi koncert Jakova Jozinovića u Areni Zagreb i dalje je jedna od glavnih tema među obožavateljima i na društvenim mrežama. Emotivni trenuci, brojni glazbeni gosti i atmosfera u prepunoj dvorani ostavili su snažan dojam na publiku, a dojmove još uvijek zbrajaju i oni koji su bili dio tog velikog glazbenog događaja.

Nakon što je kao poseban gost nastupio na rasprodanom koncertu Jozinovića u Areni Zagreb, Matija Cvek oglasio se na društvenim mrežama i podijelio nekoliko fotografija koje su zabilježile njihove zajedničke trenutke na pozornici.

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Na fotografijama se mogu vidjeti nasmijani Cvek i Jozinović tijekom izvedbe, emotivan zagrljaj usred nastupa za pjesme "Nasloni se" i "Trebaš li me" te zajednička izvedba koja je oduševila tisuće posjetitelja u najvećoj hrvatskoj dvorani. Posebnu pažnju privukle su i fotografije na kojima dvojica glazbenika dijele pozornicu pred prepunom Arenom Zagreb.

Matija Cvek i Jakov Jozinović - 1 Foto: Danko Šimunović/PR

Matija Cvek i Jakov Jozinović - 2 Foto: Danko Šimunović/PR

"Dosta slatke fotke. Koncertčina!!!", napisao je Cvek, čime je sažeo dojmove nakon večeri koju će mnogi pamtiti kao jedan od najvećih trenutaka u dosadašnjoj karijeri mladog vinkovačkog pjevača.

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Osim Cveka, kojeg također očekuje zagrebačka Arena i to 28. studenog, na koncertu je gostovala i Aleksandra Prijović, koja je s Jakovom izvela pjesme "Dođi" i "Sve po starom", a kasnije je dobila svoj pet minuta kako bi izvela singl "Gatara".

Jakov Jozinović - 2 Foto: Mario Poje/bravo! PR

Jakov Jozinović i Matija Cvek - 3 Foto: Instagram Screenshot

Jakov Jozinović i Matija Cvek - 1 Foto: Instagram Screenshot

Tijekom koncerta Jakov je otkrio koliko mu Cvek znači te priznao da su obojica bili vrlo emotivni prije izlaska na pozornicu.

"Matija mi je došao u backstage prije koncerta, a ja sam mu rekao da nećemo biti prijatelji ako se ne rasplače na pozornici jer je ovo moj najbitniji dan. On, kakav jest, rasplakao se već u backstageu, tako da smo zajedno plakali prije mog izlaska na pozornicu", rekao je Jozinović.

Jakov Jozinović i Matija Cvek - 2 Foto: Instagram Screenshot

Cvek je i sam imao veliku potporu na tribinama - uoči dolaska na pozornicu podijelio je fotografiju kćerkice Lote kako gleda prema parteru.

Objava koju je Cvek podijelio dan nakon koncerta još jednom je pokazala koliko je snažno prijateljstvo između dvojice glazbenika, ali i koliko im je značio nastup pred prepunom Arenom Zagreb.

Veliku večer Jakova Jozinovića obilježila je i jedna prosidba, o čemu više čitajte OVDJE.

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