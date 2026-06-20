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Matija Cvek oglasio se nakon spektakla Jakova Jozinovića u Areni: Jedan prizor posebno mu je ostao u sjećanju

Piše E. G., Danas @ 13:55 Celebrity komentari
Matija Cvek i Jakov Jozinović - 3 Matija Cvek i Jakov Jozinović - 3 Foto: Mario Poje/bravo! PR

Matija Cvek javio se nakon gostovanja na koncertu Jakova Jozinovića u Areni Zagreb, podijelivši zajedničke fotografije.

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Matija Cvek oglasio se nakon koncerta Jakova Jozinovića
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